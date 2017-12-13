Premio ‘Innovazione 2017’ alla Romanella Drinks
La storica azienda reggina di bibite al bergamotto è stata premiata alla Camera di Commercio per l'innovazione con la nuova lattina di Bergamella
13 Dicembre 2017 - 17:30 | di Vincenzo Comi
“Impresa 4.0: Prospettive, sfide e tecnologie per migliorare prodotti e processi”. E’ questo il titolo dell’incontro svolto alla Camera di commercio di Reggio Calabria. Davanti ad una platea di imprenditori, professionisti ed esperti sono state esposte le innovazioni tecnologiche e produttive che hanno visto protagoniste nell’ultimo anno le aziende del territorio.
La cerimonia dei Premi Innovazione 2017
In questa cornice si è svolta la cerimonia di consegna dei Premi “Innovazione 2017”. Tra i vincitori anche “Romanella Drinks srl”, la storica azienda reggina produttrice di bibite analcoliche rappresentata da Salvo Presentino. Un attestato di fiducia per l’azienda a “stelle e strisce” che qualifica il virtuoso percorso imprenditoriale che ha scommesso con decisione sul rilancio e valorizzazione del Bergamotto. Percorso che ha arricchito la gamma dei prodotti “Romanella” con il nuovo formato in lattina della bevanda al succo di bergamotto e un processo produttivo interamente incentrato sulle componenti naturali della materia prima.
“Siamo onorati di ricevere questo premio – ha detto Salvo Presentino – e ringraziamo la Camera di Commercio di Reggio Calabria, il suo presidente Ninni Tramontana, per il costante supporto offerto, attraverso le numerose iniziative di carattere tecnico e formativo. Si tratta di un percorso che ci ha stimolato a spingere con decisione sulla strada dell’innovazione nella realizzazione dei nostri prodotti. Il processo innovativo che oggi ci ha consentito di conseguire questo prestigioso riconoscimento ha riguardato, in particolare, il prodotto “Bergamella” che la nostra azienda ha deciso di commercializzare anche nel formato lattina. Una proposta – prosegue Presentino – che abbiamo messo sul mercato nel 2016 con il preciso obiettivo di offrire un’immagine completamente nuova e fresca del prodotto bergamotto. Quest’ultimo è un’eccellenza del territorio reggino e, nello stesso tempo, un fattore che rimarca in modo indelebile l’identità di questa città ovunque in Italia e all’estero. Nella nostra idea il bergamotto diventa anche un prodotto “giovane”, uscendo cioè da quell’immagine riduttiva di frutto legato esclusivamente al passato e alle tradizioni. La scelta del formato lattina, inoltre, – conclude l’amministratore di Romanella – risponde anche a delle precise esigenze di mercato. Il nostro prodotto, infatti, per lungo tempo ha ricevuto l’attenzione e l’apprezzamento dei mercati italiani ed esteri, in particolare i canali commerciali dei distributori automatici, gli eventi sportivi e le attività marittime. Abbiamo, pertanto, avviato un lungo e complesso percorso di sperimentazione e ricerca che, tra le altre cose, ci ha portato a scoprire che le peculiarità, il gusto e il colore del bergamotto si conservano in misura anche maggiore rispetto al formato in vetro”.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie