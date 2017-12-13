“Impresa 4.0: Prospettive, sfide e tecnologie per migliorare prodotti e processi”. E’ questo il titolo dell’incontro svolto alla Camera di commercio di Reggio Calabria. Davanti ad una platea di imprenditori, professionisti ed esperti sono state esposte le innovazioni tecnologiche e produttive che hanno visto protagoniste nell’ultimo anno le aziende del territorio.

La cerimonia dei Premi Innovazione 2017

In questa cornice si è svolta la cerimonia di consegna dei Premi “Innovazione 2017”. Tra i vincitori anche “Romanella Drinks srl”, la storica azienda reggina produttrice di bibite analcoliche rappresentata da Salvo Presentino. Un attestato di fiducia per l’azienda a “stelle e strisce” che qualifica il virtuoso percorso imprenditoriale che ha scommesso con decisione sul rilancio e valorizzazione del Bergamotto. Percorso che ha arricchito la gamma dei prodotti “Romanella” con il nuovo formato in lattina della bevanda al succo di bergamotto e un processo produttivo interamente incentrato sulle componenti naturali della materia prima.