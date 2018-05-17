Ancora soddisfazioni per la pluripremiata gelateria che il prossimo 4 settembre riceverà in occasione della XII edizione, il premio simpatia Calabria, proprio nell’anno in cui il famoso chioschetto che la ospita, emblema della cittá compie 100 anni . Raccontare soltanto la storia di Cesare sarebbe riduttivo: quella di Cesare è infatti parte della storia di Reggio Calabria e dei suoi abitanti, dei loro ricordi; è un modo di essere e di pensare, dove qualità, costanza e tradizione trovano la massima espressione in quel gelato che ormai da tre generazioni delizia il palato dei reggini e non solo.

La storia del chiosco dal 1918

Dopo il disastroso terremoto del 1908, che distrugge Reggio e Messina, nel 1918 con il nuovo lungomare viene edificato un piccolo chiosco verde, adibito a bar, dove si vendono caffè e le indimenticate gazzose col tappo a pallina.Negli anni 40 la famiglia De Stefano lo rileva, continuandone l’attività.La svolta arriva con il figlio Cesare (seconda generazione) il quale, intuendo fra i vari prodotti serviti le potenzialità del gelato, ne approfondisce la conoscenza e ne cura la lavorazione. Nascono così il fior di latte, la nocciola, il caffè, il fior di fragola, il limone: pochi gusti, ma estremamente curati e di alta qualità.

In quegli anni il laboratorio era costituito dalle celebri macchine Sed Carpigiani che, a causa dei lunghi tempi di lavorazione, non consentivano all’artigiano di produrre un numero elevato di gusti.Nel 1970 Cesare ristruttura il chiosco e, coraggiosissimo (se si considera il periodo) precursore dei tempi, crea a Reggio Calabria la prima gelateria pura, con un banco più grande e diversi gusti di gelato. Il successo è immediato, e il chiosco verde diventa un vero e proprio ritrovo per i reggini.Nel 1989 Cesare lascia il testimone al figlio Davide che dà subito una virata decisa all’attività, riattrezzando il laboratorio e collocando una vetrina a 40 vaschette.

Dal 1989 la guida passa a Davide

E’ lui a realizzare i primi variegati, che riscuotono immediatamente un grande successo. Ma, pur orientato all’innovazione e alla sperimentazione, Davide non perde mai di vista la filosofia paterna, improntata sul motto “qualità e passione per il gelato”.Oggi Cesare produce un gelato di altissima qualità, partendo da ingredienti nobili privilegiando i prodotti del territorio, come il bergamotto di Reggio Calabria principe mondiale degli agrumiLe miscele vengono prima pastorizzate, sottoposte a maturazione ed infine mantecate, il tutto supportato da un rigoroso rispetto del piano HACCP e da costanti controlli di qualità sul prodotto finito. Un’attività che si estende a 360 gradi, con la costante partecipazione a master e fiere, e che si avvale (pur se nel suo piccolo di artigiano) una vera e propria attività di ricerca e sviluppo: tutto questo per ottenere un gelato di qualità, più naturale possibile.Nel Gennaio 2016 Davide viene nominato delegato regionale Calabria conpait gelato desideroso con i suoi colleghi di promuovere il gelato artigianale e la formazione dei giovani considerati risorsa imprescindibile per l’innovazione e a tal proposito nasce ITALICO il gusto di gelato che ha girato tutto il mondo , strumento di diffusione dei prodotti tipici dei territori italiani.

Proprio per questa passione si concretizza un nuovo progetto , Cesare Pastry un nuovo punto vendita proprio di fronte al celebre chioschetto un concept di gelato pasticceria con l’inserimento del mantecato espresso, gelato ottenuto da miscele artigianali partendo da ingredienti nobili , mantecato all’istante mediante le macchine soft con una temperatura di servizio di – 4 – 5 gradi .Si ottiene così un gelato cremosissimo e molto gradevole che può essere guarnito con pezzi o salse di frutta fresca o granelle.

Macarons, eclair e granite: il menù di Cesare Pastry

Si offrono poi yogurt , praline e pasticceria interpretata in chiave gelato fioccano quindi macarons eclair e praline tutte ripiene di gelato vi é poi anche un minimo di pasticceria tradizionale con torte da credenza e crostate di frutta e non manca il bergamotto, principe nelle paste di mandorla e poi le favolose granite di scuola siciliana ed i centrifugati di frutta naturali

Cesare Pastry & soft un punto di partenza e non di arrivo.