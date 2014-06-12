Presentazione del nuovo DVD Documentario “I Bronzi di Riace. Ipotesi sul passato e tecnologie per il futuro”.

Conferenza stampa alle 12 e concerto serale dei Mattanza al Museo: il documentario racconta ritrovamento, restauri e nuove tecnologie sui due capolavori

Il giorno 15 giugno 2014 alle ore 12.00 presso la sala conferenze del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, si terrà la conferenza stampa di presentazione del dvd documentario “I Bronzi di Riace – Ipotesi sul passato e tecnologie per il futuro”. La realizzazione del dvd documentario è stata curata da digi.

Art – Servizi digitali per l’Arte, le Esposizioni e il Marketing di Rosanna Pesce in convenzione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria, con lo scopo di mettere a disposizione del grande pubblico le più recenti conoscenze sui due capolavori. Il documentario promosso dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria, fino ad oggi fruibile solo dai visitatori del Museo all’interno della sala pre-filtro dei Bronzi di Riace, affronta in versione aggiornata le varie tematiche riguardanti i due capolavori della statuaria greca: dal ritrovamento alle ipotesi degli studiosi fino ad arrivare ai restauri, alle nuove tecnologie applicate ed alla collocazione all’interno del rinnovato Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Alle ore 21 dello stesso giorno al primo piano del Museo il gruppo musicale “Mattanza” presenterà per la prima volta al pubblico, con una performance dal vivo, la nuova produzione discografica “I Bronzi di Riace Soundtrack” che contiene le musiche utilizzate nel DVD documentario prodotto da digi.

Art. Il disco e il DVD saranno in vendita presso il bookshop del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria e reperibili su tutti i canali di grande e media distribuzione.