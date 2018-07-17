La Pinacoteca civica di Reggio Calabria ospiterà domani, mercoledì 18 Luglio, alle ore 10 la conferenza stampa di presentazione del programma della ventisettesima edizione di Ecojazz Festival, dedicato alla memoria del giudice Antonino Scopelliti e a tutte le vittime per la giustizia.

La manifestazione, che quest’anno l’associazione Art Blakey proporrà in partenariato con l’associazione Azimut Alta Formazione, reca il patrocinio della Regione Calabria, della Città Metropolitana e del Comune di Reggio Calabria. Sono stati invitati a porgere i saluti istituzionali Mario Oliverio, presidente della Regione Calabria, Nicola Irto, presidente del Consiglio Regionale della Calabria, e Giuseppe Falcomatà, Sindaco della Città Metropolitana e del Comune di Reggio Calabria.

Interverranno Giovanni Laganà patron e direttore artistico del Festival, Maria Rachele Bellomi, presidente dell’associazione Azimut Alta Formazione, e Tonino Perna, presidente del Parco Ecolandia che ospiterà per il secondo anno consecutivo il Festival.