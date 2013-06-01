Programmazione “Atelier” Kalura Summer 013

Ospiti internazionali, pool party e serate a tema: le date della programmazione estiva 2013 dell'Atelier Kalura, da Ania J a Sandy Marton fino a Dj Flash

di Laura Maria Tavella – Rilasciato il party planning 013 dell’ “Atelier” Kalura, che promette di regalare ‘emozioni su misura’.Ospiti internazionali si alterneranno all’ Atelier, a partire dal 31 Maggio, con Ania J, vocalist ufficiale del party di Fashion Week uomo dello stilista Andrew Mckenzie per il party post show di Milano collezioni e contesa da Elio Fiorucci e Dolce & Gabbana, per i loro party privati.

Gli ospiti internazionali dell’estate

La programmazione estiva prevede poi ospiti internazionali del calibro di Sandy Marton (07 Giugno) con la sua musica dance anni ’80 (ricordate “People from Ibiza?”),.Fissata per il 18 Giugno l ’ Opening dei Pool party, targati Psy chic, con la presentazione della zona pool, le feste in piscina targate Atelier Kalura.

Isa Iaquinta, in clima evoquetive, sarà l’ospite cool Martedì 25 Giugno, mentre il 2 Luglio Wendy Lewis, la suadente vocalist di Mario Biondi, regalerà una serata indimenticabile, in attesa dello special Guest per eccellenza: Dj Moreno Md Ley, DJ resident del Just Cavalli Milano Champagne Brunch, l’evento brunch che da un anno sta spopolando a Milano presso il Just Cavalli Cafè.

Luis Radio, dj resident del Room 26 di Roma, producer di Hits come “Universal Group EP” su Kult Records e resident dalla presenza fissa nei club più esclusivi della capitale, sarà all’ Atelier Kalura il 23 Luglio per uno strepitoso Pool Party.

Agosto si apre con il Cirque du soir

Il mese di agosto si apre con degli ospiti internazionali del tutto singolari: il gruppo di animazione londinese, Cirque du soir, vi farà entrare in un’ atmosfera, diversa dai soliti party, in cui trasgressione e colori saranno il giusto mix di una serata perfetto.

Ancora reduce del successo del geniale fake di “Get Lucky” dei Daft Punk (ve ne avevamo parlato qui), Fabio Nirta sarà l’ospite della serata del 6 agosto, in vista dell’ evento dell’anno, il 10 agosto, con l’ospite internazionale, ancora Top secret.

Lieto ritorno in terra calabra, poi, per Andrea Del Vescovo (17 agosto), ex dj resident all’Hollywood Milano e attualmente al Byblos Milano, per Anfysa Letyago (20 agosto) e per Psiertje Boukhit (24 agosto), due veterane delle notti cool reggine.

La chiusura di stagione il 31 agosto

Chiude la stagione dell’atelier Kalura, nel closed party del 31 agosto, Dj Flash, dj resident dell’Armani Privè di Milano.

Inclusi nella programmazione anche o ospiti del calibro di Yousef, Miss Helen, Sara Grimaldi e Nicola Zucchi.

La stagione promette bene, noi di CityNow.it la seguiremo da vicino, per raccontarvela con foto, video e articoli sulle serate di punta.

Gli artisti ci sono, la musica c’è. Tu ci sei?