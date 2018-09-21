Tutto pronto per la ‘Sagra delle Frittole’
Sabato 22 settembre alle 20.30 ad Acciarello la settima Sagra della Frittola nei festeggiamenti dei Santi Cosma e Damiano: menù e costo del ticket
21 Settembre 2018 - 15:11 | di Eva Curatola
Tutto pronto per la settima edizione della Sagra della Frittola, sabato 22 settembre dalle ore 20:30.
Si rinnova così il tradizionale appuntamento in seno ai festeggiamenti dei Santi Cosma e Damiano in Acciarello – Villa San Giovanni.
In collaborazione con:
Gruppo Caminiti dal “800, Alle Ginestre agriturismo, Borgo Santa Trada,
Ipalbtur di Villa San Giovanni,
Casa vinicola Criserà
e patrocinato dalla città di Villa San Giovanni – Assessorato attività produttive e dalla Città Metropolitana
Menù:
Maccheroni alla pastora, frittole
Dolce cremoso al bergamotto con croccante di mandorle.
Vino, acqua
Costo del ticket €12
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