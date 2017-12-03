Chiusa la rassegna dei vini novelli calabresi: ascoltatori di Vinradio e lettori hanno votato online il novello preferito

Si è conclusa domenica 3 dicembre la Rassegna dei Vini Novelli Calabresi 2017: il vincitore di questa edizione è stato scelto dai radio ascoltatori e dai lettori che sono andati sul sito www.camigliatellosilano.it . Primo posto per Cantine Spadafora di Donnici con 450 voti , al secondo posto le Cantine De Luca di Cirò ha totalizzato 358 voti , al terzo posto le Cantine Tramontana di Reggio Calabria con 355 voti. Per gli ascoltatori del programma radiofonico Vinradio il mondo della degustazione e i lettori del portale internet hanno decretato miglior novello Calabrese 2017 il Novello delle Cantine Spadafora di Donnici.

2387 votanti per il miglior novello

Hanno votato in totale 2387 persone , anche quest’anno soddisfazione da parte degli organizzatori che hanno voluto dare al concorso un taglio più moderno e contro tendenza dando l’opportunità al consumatore finale di dare il proprio giudizio , così da sentirsi per un attimo anche lui sommelier.

Il concorso come l’anno scorso non ha avuto una giuria di esperti sommelier ma la palla è passata a tutti coloro che hanno degustato nel mese di novembre il vino novello , durante una serata a tema , a casa con gli amici o da soli, dopo averlo degustato se è piaciuto è bastato andare sul sito e votarlo in pochi secondi si è diventati protagonisti della rassegna.

La rassegna del miglior vino novello calabrese è stata organizzata dal programma radiofonico Vinradio il mondo della degustazione. Appuntamento all’anno prossimo con la 8° Rassegna del miglior novello di Calabria. La classifica è disponibile sul sito www.camigliatellosilano.it