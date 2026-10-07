‘Regata del Mediterraneo’ edizione speciale. E’ partita la decorazione delle barche in Piazza Duomo

Reggio Calabria entra nel vivo della XXI Royal Edition della Regata del Mediterraneo, in programma dal 7 al 10 ottobre 2026. Un’edizione speciale, caratterizzata da una novità assoluta: la competizione si svolgerà in notturna, trasformando lo Stretto e il Lungomare Falcomatà in uno scenario naturale illuminato.

La manifestazione è sostenuta dalla Regione Calabria ed è tra i progetti vincitori dell’Avviso pubblico per la concessione di contributi destinati ai Grandi Eventi Sportivi 2026.

Piazza Duomo diventa un laboratorio creativo

Accanto alla competizione sportiva, la XXI edizione propone anche un momento che unisce arte, mare e identità mediterranea. Da questa mattina, e fino a domani, Piazza Duomo ospita infatti la decorazione artistica dal vivo delle imbarcazioni che prenderanno parte alla Regata. Un vero e proprio laboratorio creativo all’aperto, sotto lo sguardo dei cittadini e dei turisti ancora presenti in città. Le barche vengono dipinte direttamente nel cuore di Reggio Calabria, trasformandosi progressivamente in opere uniche che, una volta completate, saranno protagoniste anche nello Stretto.

Studenti protagonisti tra arte e tradizione

Il progetto coinvolge gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria e del Liceo Artistico Preti Frangipane, chiamati a interpretare attraverso colori, immagini e linguaggi contemporanei i temi del mare, della storia e delle radici della città. Le imbarcazioni, già caratterizzate da un design ispirato alle antiche navi greco-romane, diventano così vere e proprie opere d’arte in movimento. Prima la creazione in Piazza Duomo, davanti al pubblico. Poi il passaggio dal centro della città allo Stretto, dove le barche dipinte prenderanno il largo durante la suggestiva gara notturna della Regata del Mediterraneo.