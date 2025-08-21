Reggina: tutte le operazioni di mercato in entrata e uscita. Il riepilogo
Nonostante le diverse conferme, comunque una mini rivoluzione in organico
21 Agosto 2025 - 10:31 | Redazione
34 movimenti in totale, 17 in entrata, 17 quelli in uscita. Nonostante la conferma di tanti calciatori, soprattutto dei titolari della passata stagione, c’è stata comunque una mini rivoluzione nell’organico della Reggina, per la stagione 2025-26. Di seguito il riepilogo di tutti i movimenti.
ACQUISTI: Correnti (c, svincolato), Ferraro (a svincolato), Lanzillotta (d, svincolato), Zenuni (c, svincolato), Mungo (c, svincolato), Distratto (d, Napoli, definitivo), Girasole R. (d, svincolato), Edera (a, svincolato), Palumbo (a, svincolato), Pellicanò (a, svincolato), Fomete (d, svincolato), Salandria (c, rinnovo), Blondett (d, svincolato), Di Grazia (a, svincolato), Boschi (p, svincolato), Montalto (a, svincolato), Di Venosa (d, Lazio, definitivo);
CESSIONI: Martinez (p, svincolato), Lazar (p, svincolato), Giuliodori (d, Audace Cerignola, definitivo), Vesprini (d, SPAL, fine prestito), Ingegneri (d, svincolato), Capomaggio (d, svincolato), Cham (d, svincolato), Ndoye (d, svincolato), Forciniti (d, fine prestito), Urso (c, svincolato), Dall’Oglio (c, svincolato), Provazza (a, svincolato), Rosseti (a, svincolato), Curiale (a, svincolato), De Felice (a, svincolato), Renelus (a, svincolato), Perri (a, risoluzione contrattuale).