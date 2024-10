Reggina-Sicula Leonzio, la prima di quattro finali. Società e squadra vogliono sostegno e calore

Catanzaro e Catania rappresentano da sempre sfide di altissimo interesse anche per la rivalità sportiva tra le tifoserie e la risposta di pubblico nel corso di questa stagione, ne è stata la dimostrazione. Ci sono partite, però, che vanno oltre il blasone delle avversarie e la tradizione, come quelle che la Reggina si appresta ad affrontare in questo finale di campionato. Quattro match, quattro scontri diretti valevoli per la qualificazione ai play off che gli amaranto vogliono conquistare a tutti i costi. Due si giocheranno avanti al pubblico di casa e sarà fondamentale sfruttare al meglio questa opportunità. Il primo confronto è quello di domenica pomeriggio al Granillo contro la Sicula Leonzio e per l’occasione, ancora una volta, la società ha proposto prezzi popolari e biglietti omaggio per gli abbonati.

Domenica 7 aprile alle 14.30 la Reggina affronterà la Sicula Leonzio allo stadio “Oreste Granillo”, queste le iniziative previste:

Biglietto omaggio per tutti gli abbonati . Per usufruire del biglietto di cortesia, bisognerà recarsi presso l’ Area Ospitality dello Stadio “Oreste Granillo” in possesso della tessera acquistata durante la campagna abbonamenti e comunicare le generalità dell’intestatario del biglietto che sarà prontamente consegnato.

. Per usufruire del biglietto di cortesia, bisognerà recarsi presso l’ in possesso della tessera durante la campagna abbonamenti e comunicare le generalità dell’intestatario del biglietto che sarà prontamente consegnato. La Reggina ancora una volta permetterà agli under 18 e Over 70 di accedere gratuitamente in Tribuna Est. Tutti coloro che vorranno aderire all’iniziativa, dovranno recarsi presso la biglietteria della Reggina muniti di documento d’identità per il ritiro del tagliando di accesso allo stadio. Per gli under 14 il biglietto omaggio sarà rilasciato solo ed esclusivamente se accompagnato dall’acquisto di un biglietto adulto.

PREZZI DI VENDITA

Curva Sud € 5

Tribuna Est € 3

Tribuna Ovest € 10

Tribuna Vip € 50

PIU’ DIRITTI DI PREVENDITA PARI AL 10% DEL COSTO DEL TAGLIANDO A PARTIRE DA € 1.50

