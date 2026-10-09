Reggina: contro la Vibonese mister Marchionni cambia il partner di Magrassi?

Doveva essere una delle armi più importanti dell’attacco della Reggina, ma in questo momento Jallow è finito nel mirino delle critiche. A pesare sono soprattutto le clamorose occasioni da gol fallite nella sfida di Coppa Italia contro la Nuova Igea, errori che hanno inevitabilmente condizionato anche il resto della sua prestazione. Non è stata una giornata semplice per l’attaccante amaranto. Dopo aver sprecato almeno due opportunità nitide davanti alla porta, Jallow ha perso progressivamente lucidità, rendendosi protagonista di interventi scomposti e sbagliando anche alcuni appoggi piuttosto semplici. Una partita da dimenticare, soprattutto per un calciatore arrivato la scorsa estate con aspettative alte.

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Jallow non ha svolto la preparazione estiva e sta ancora cercando la migliore condizione fisica. È anche per questo motivo che mister Marchionni continua a concedergli spazio, nella convinzione che soltanto attraverso il minutaggio e il ritmo partita possa raggiungere il livello necessario per esprimere tutte le proprie qualità. Certamente qualche gol avrebbe potuto accelerare questo percorso, soprattutto dal punto di vista della fiducia. Le occasioni sprecate contro la Nuova Igea rappresentano invece un passaggio delicato. Bisognerà capire se l’attaccante riuscirà a lasciarsi rapidamente alle spalle gli errori oppure se questi finiranno per pesare anche sulle prossime prestazioni. La Reggina ha bisogno del miglior Jallow, ma allo stesso tempo non può permettersi di aspettare troppo, soprattutto in una fase della stagione in cui ogni partita assume un peso importante.

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Reis recupera: possibile occasione contro la Vibonese

Nel frattempo, per Marchionni arriva una buona notizia. Reis è tornato a disposizione dopo il problema muscolare che lo aveva costretto a fermarsi. L’attaccante aveva favorevolmente impressionato nella primissima parte della stagione, mostrando qualità e caratteristiche che potrebbero tornare molto utili al reparto offensivo amaranto. Il suo recupero aumenta le possibilità di scelta per il tecnico, chiamato a individuare la soluzione migliore in vista del prossimo impegno di campionato.

Non è da escludere, infatti, che contro la Vibonese possa essere proprio Reis ad affiancare Magrassi dal primo minuto. Un’ipotesi che prenderebbe ulteriormente consistenza qualora Marchionni decidesse di concedere a Jallow un turno di riposo. Nessuna bocciatura definitiva, dunque, ma la necessità di ritrovare equilibrio, efficacia e soprattutto concretezza sotto porta. La concorrenza aumenta e, per Jallow, il modo migliore per rispondere alle critiche rimane sempre lo stesso: tornare a segnare.