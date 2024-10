Reggio: affido diurno, affido del cuore

Si tratta di un “affido del cuore che mira a realizzare una rete di protezione per i minori fragili”, come ha evidenziato lo stesso sindaco Falcomatà

E’ stato firmato questa mattina presso la Sala della Giunta di Palazzo San Giorgio alla presenza del sindaco Giuseppe Falcomatà, l’accordo di collaborazione tra il Comune di Reggio Calabria e il Centro Comunitario Agape di Reggio Calabria, finalizzato a promuovere la ricerca di nuclei familiari di appoggio, disponibili all’affidamento diurno nei confronti di minori in situazioni di fragilità seguiti dai Servizi Sociali del Comune.

Si tratta di un “affido del cuore che mira a realizzare una rete di protezione per i minori fragili”, come ha evidenziato lo stesso sindaco Falcomatà.

L’accordo mira ad ampliare i termini dell’affido, istituto che come ha evidenziato Mario Nasone, Presidente del Centro Agape, vanta una grande tradizione anche in termini di numeri nella comunità reggina.

Così come evidenziato dallo stesso Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza metropolitano Emanuele Mattia.

I termini dell’accordo e le azioni connesse sono state illustrate dall’Assessore alle Politiche Sociali Lucia Anita Nucera, supportata dalla Responsabile del servizio, dott.ssa Elisabetta Marcianò.

Come si evince dalle premesse del documento:

“ il Centro Agape ha “ manifestato disponibilità a fornire un sostegno per minori in situazione di disagio sociale attraverso la promozione della ricerca di ulteriori risorse per “nuclei familiari di appoggio” o disponibili all’affidamento diurno, anche utilizzando le risorse potenziali di donne e uomini che, concluso il loro ciclo lavorativo, hanno molto tempo disponibile e sono in grado di supportare le famiglie in difficoltà o accogliere bambini per qualche ora al giorno o nei fine settimana, favorendo il loro permanere nella famiglia d’origine”.

In forza dell’accordo, l’Assessorato alle Politiche Sociali e l’Associazione Centro Comunitario Agape promuoveranno la ricerca di “nuclei familiari di appoggio” o disponibili all’affidamento diurno in favore di minori in carico ai Servizi Sociali del Comune di Reggio Calabria, appartenenti a famiglie “fragili”, in situazione di disagio socio-economico- relazionale.

Il centro Comunitario Agape ed il Comune di Reggio Calabria attiveranno una campagna informativa per raccogliere adesioni, mediante la mediazione dello sportello “Informaffido”, curato dal Centro Agape attraverso volontari qualificati, che ne segnalerà la disponibilità al referente centrale per l’Affido del Comune.

A seguire si svilupperanno percorsi conoscitivi, di valutazione, di preparazione e formazione degli aspiranti affidatari, nonché l’avvio dei progetti personalizzati di accoglienza.