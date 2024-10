Reggio, un bene confiscato ospiterà i genitori di bambini prematuri

Un bene confiscato per dare supporto ai genitori dei bambini nati prematuri. L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria ha proceduto questa mattina alla firma per il conferimento del bene, un appartamento in via Rausei, a pochi passi dalla sede del Grande Ospedale Metropolitano, che sarà a disposizione delle famiglie dei bambini nati prematuri che ne faranno richiesta.

Alla firma, avvenuta presso la Sala Giunta di Palazzo San Giorgio, erano presenti il Sindaco Giuseppe Falcomatà e la Consigliera delegata ai Beni Confiscati Nancy Iachino, promotori dell’iniziativa che, attraverso l’Associazione Onlus Eracle, vincitrice del bando pubblico per l’assegnazione del bene, darà sostegno alle famiglie dei bambini ricoverati in lungodegenza presso il nosocomio reggino.

“Un regalo di Natale davvero prezioso – hanno commentato a margine dell’incontro il sindaco Falcomatà e la Delegata Iachino – un obiettivo che siamo riusciti a concretizzare al termine di un lungo percorso che ha coinvolto gli uffici comunali, che ringraziamo per lo straordinario lavoro svolto in questi anni in un settore delicato come quello dei beni confiscati, ed i rappresentanti di un’Associazione da anni impegnata sul nostro territorio per dare supporto a queste famiglie, che combattono tra mille difficoltà al fianco dei loro bambini. Non è un caso che Eracle sia stata insignita del riconoscimento del San Giorgio d’Oro, massima benemerenza cittadina che abbiamo voluto conferire a queste madri e questi padri che combattono insieme ai loro piccoli guerrieri, una vera e propria battaglia per la vita”.

Le istituzioni concludono: