Reggio, in via Marina hotel al posto delle scuole. Nucera: ‘La proposta nasce da lontano. Ora si può fare’

La proposta del sindaco Francesco Cannizzaro di delocalizzare alcune scuole della Via Marina per destinare gli immobili alla realizzazione di alberghi riapre a Reggio Calabria un dibattito che, in realtà, parte da lontano.

A ricordarlo è Giuseppe Nucera, imprenditore reggino, che rivendica come un progetto molto simile fosse stato inserito già decenni fa tra le proposte del movimento Forza Reggio, durante gli anni delle amministrazioni guidate da Italo Falcomatà.

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Nucera: “Una proposta che avevamo già portato alla politica reggina”

“L’idea è stata lanciata decenni fa, quando governava l’amministrazione di Italo Falcomatà. All’epoca, con il movimento Forza Reggio, avevamo messo nel programma quest’idea avviando una petizione comunale dopo una importante raccolta firme”, ricorda Nucera.

Una proposta che, secondo l’imprenditore, faceva parte di una visione complessiva della città e delle sue potenzialità.

“È una cosa datata che portiamo avanti da tempo nel nostro dibattito e nelle nostre discussioni. Avevamo offerto alla classe politica di Reggio l’opportunità di guardare lontano, di volare alto”.

Il tema centrale, oggi come allora, è quello della capacità ricettiva di Reggio Calabria. È proprio su questo punto che Cannizzaro ha concentrato il suo intervento, annunciando l’avvio delle procedure interne all’amministrazione comunale per trasferire le strutture scolastiche ospitate negli immobili della Via Marina verso sedi ritenute più funzionali per l’attività didattica.

L’obiettivo successivo sarebbe quello di mettere a disposizione del mercato edifici pubblici situati in una delle aree più pregiate della città, favorendo investimenti per la nascita di hotel e nuove strutture ricettive.

“Dobbiamo realizzare più posti letto possibili”, ha spiegato il sindaco, aprendo agli investimenti di imprenditori reggini, italiani ed europei. Una strategia che punta a rispondere alla carenza di ricettività turistica evidenziata anche nel recente confronto sui dati relativi al turismo calabrese.

“Reggio ha bisogno di una vera ricettività alberghiera”

Per Nucera il punto è proprio questo: pensare a una città capace di ospitare numeri più importanti rispetto a quelli attuali.

“Reggio Calabria, per potersi sviluppare e dare il meglio di sé, ha bisogno di una ricettività alberghiera adeguata. Io non intendo soltanto i B&B, che possono offrire un servizio al singolo visitatore. Guardo alle grandi operazioni turistiche e alle nuove destinazioni che il mercato va cercando”.

L’imprenditore ricorda anche come le proposte avanzate da Forza Reggio fossero diverse e inserite in un progetto più ampio.

“Facemmo quella proposta durante la sindacatura di Italo Falcomatà. Ci fu anche un incontro in Consiglio comunale. Lanciammo questa idea insieme ad altre, come il centro congressi a Pentimele, la fiera e un centro florovivaistico per la città. Erano proposte molto articolate”.

Secondo Nucera, negli anni quelle indicazioni arrivarono anche alle successive amministrazioni.

“Ricordo benissimo che Peppe Scopelliti mi chiese un incontro perché volle farsi carico di alcune delle proposte che facevamo. La politica reggina, quindi, è stata sensibilizzata. È mancata probabilmente la volontà o la forza per mettere concretamente in atto queste idee”.

Nucera promuove la scelta di Cannizzaro

Il ritorno di quella proposta nell’agenda politica cittadina viene quindi accolto positivamente dall’imprenditore.

“Che adesso lo faccia Cannizzaro mi fa certamente piacere. È un uomo operativo, che guarda alla sostanza e meno alla forma, e questo è apprezzabile”.

Cannizzaro ha spiegato di avere già avviato le procedure interne per la delocalizzazione delle scuole, con l’intenzione di trasferire gli studenti in edifici più adatti e contemporaneamente liberare immobili pubblici che, per posizione e caratteristiche, potrebbero diventare appetibili per gli investimenti turistici.

Per Nucera, però, il progetto dovrebbe essere soltanto un tassello di una strategia più ambiziosa.

“Con la mia esperienza imprenditoriale, operando da 44 anni nel settore, posso continuare a dare suggerimenti, proposte e conoscenze, anche a livello internazionale”.

Il modello: turismo senior, Nord Europa e soggiorni lunghi

Lo sguardo dell’imprenditore si sposta soprattutto su un segmento turistico che Reggio potrebbe provare a intercettare grazie al clima e alla posizione geografica.

“Dobbiamo guardare alla nuova realtà del turismo degli anziani, alle persone del Nord Italia e del Nord Europa che cercano luoghi nei quali trascorrere i mesi invernali”.

Il riferimento è a destinazioni che negli ultimi decenni hanno costruito parte della propria economia proprio sui soggiorni medio-lunghi dei pensionati europei.

“Pensiamo al Portogallo o alle Canarie, in Spagna, realtà che sono state trasformate dalla presenza dei turisti provenienti dal Nord Europa”.

Per competere su questo mercato, secondo Nucera, non sarebbero sufficienti soltanto nuove camere d’albergo. Servirebbero servizi, infrastrutture e un’offerta capace di rendere la città attrattiva anche per permanenze più lunghe.

“E se poi si abbina qualche campo da golf, si chiude il cerchio”.

La delocalizzazione delle scuole della Via Marina, dunque, potrebbe rappresentare molto più di una semplice operazione immobiliare. Nelle intenzioni dell’amministrazione comunale dovrebbe servire a creare spazi per nuovi investimenti alberghieri e aumentare quei posti letto che oggi rappresentano uno dei limiti allo sviluppo turistico della città.

Un progetto nuovo nell’attuazione, ma non nell’idea. Adesso, con le parole del primo cittadino Cannizzaro, il tema torna attuale.