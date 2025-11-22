Reggio: istituzioni, associazioni, comitati e scuole piantano alberi come simbolo di patto generazionale – FOTO

Dalla magnolia di Falcone a ulivi e bergamotti. Merenda: “Un albero in più è vita in più”

La Giornata Nazionale degli Alberi a Reggio Calabria si è caratterizzata per una serie diversificata di eventi di significativa rilevanza, coinvolgendo soprattutto studenti di scuole elementari e medie oltre che Associazioni e Comitati di Quartiere. Il Comune di Reggio Calabria, nella persona del consigliere delegato Massimiliano Merenda, ha svolto un ruolo attivo nella sinergia con gli attori principali del territorio: da scuole a Comitati, passando per associazioni culturali e altri soggetti.

Le aree interessate dalla piantumazione di nuovi alberi sono state il Parco G. Canonico e il Parco John Lennon. In entrambi i casi protagonisti sono stati gli studenti, coinvolti dai docenti in attività di sensibilizzazione declinate in varie forme.

Piantumazione e i simboli della pace e della legalità

Al Parco G. Canonico (giovane vittima di mafia) è stato piantumato un ulivo della specie leucolea (olive bianche) con il supporto fattivo delle Guardie Ecozoofile “Fare Ambiente” (con la presidente Concetta Papaianni), degli studenti della vicina scuola De Amicis e dell’E.N.P.A.: nel nome della comune matrice di valori che unisce la natura e il creato tutto alla cura, all’inclusione e alla sostenibilità.

Al Parco John Lennon, invece, sono stati piantumati due bergamotti e due ulivi : simbolo sia della nostra storia e identità (il bergamotto di Reggio Calabria) che della pace (l’ulivo). Gli alberi sono stati donati dal C.A.I. (Club Alpino Italiano). Anche in questa circostanza protagonisti assoluti sono stati giovanissimi studenti che hanno partecipato attivamente all’iniziativa con contributi all’insegna della creatività, della solidarietà, della pace e del rispetto della natura.

Attorno ai nuovi alberi piantumati, infatti, sono state riposte delle pietre opportunamente colorate e decorate dagli studenti con i simboli della bandiera della Pace ma anche con le bandiere di tanti paesi del mondo.

Questi giovanissimi, tutti allievi dell’Istituto Comprensivo “Galluppi-Collodi-Bevacqua” di Reggio Calabria -intitolato a G. Scopelliti- e rappresentato dalla dirigente Adriana Labate, hanno anche preparato una piccola performance sulle musiche di un brano ispirato al Cantico delle Creature di San Francesco : a corredo di questa hanno anche realizzato, con materiali naturali e appendendoci degli estratti del Cantico, un albero che è divenuto una sorta di installazione artistica dentro il parco. Le scelte non casuali di individuare accanto al tema del rispetto della natura e del creato quello della pace risponde proprio all’intitolazione del parco stesso alla figura di John Lennon ; la cui Imagine rimane ad oggi un inno mondiale che oltrepassa i limiti temporali e ogni confine geografico.

La Giornata Nazionale dell’Albero è culminata nell’evento finale, previsto al parco del Tempietto, per la piantumazione della “magnolia di Falcone”, donata dai Carabinieri Forestali, quale simbolo della vita e dell’impegno contro ogni forma di criminalità. La solenne cerimonia -presenziata da tutte le autorità civili, militari e religiose e da tutte le maggiori Istituzioni cittadine- si è svolta, anche in tal caso, al cospetto di numerosi studenti delle scuole medie del Convitto Campanella. Il messaggio che è prevalso, in ogni intervento registrato, è quello del valore potente del gesto di piantare un albero come investimento sul futuro all’insegna del rispetto, della cura, della legalità e del fare comunità.

Massimiliano Merenda e l’impegno per la riqualificazione

Il consigliere delegato Massimiliano Merenda ha espresso viva soddisfazione per l’esito assolutamente positivo di tutte le iniziative ricordando l’impegno fattivo e concreto del Comune nella riqualificazione del patrimonio arboreo, dei parchi e dei giardini cittadini.

“Vedere questi parchi gremiti di bambini, di rappresentati della società civile e di tutta la comunità educante – ha dichiarato – è un fatto di enorme impatto sociale; perché il coinvolgimento diretto dei cittadini nella cura degli spazi comuni è ciò che consente alla città di consolidare e preservare gli sforzi compiuti dalle Istituzioni”.

“In questa città meravigliosa – ha proseguito il consigliere- godiamo per fortuna di una cintura collinare e montana che ci fa respirare bene (perché abbiamo milioni di alberi che ci alimentano l’ossigeno); la situazione in città invece non è delle migliori: abbiamo 11.000 alberi -ancora pochi- e quindi l’amministrazione sta investendo tante risorse in nuove piantumazioni. La cosa più bella e importante, tuttavia- è che oggi che ricorre la festa nazionale dell’albero le associazioni, le scuole ed i cittadini possano essere sensibilizzati a capire che un albero in più significa vita in più per tutti quanti; quindi è un’emozione , vedere piantumati questi nuovi alberi e vedere tanti bambini che hanno posato queste pietre decorate che hanno anche un significato di pace, interscambio, rispetto e convivenza armoniosa”.

Merenda ha voluto ringraziare il CAI Aspromonte, nella persona del dottore Posillipo, il Filomena Malara – Comitato Ferrovieri-Pescatori– nonché il settore Ambiente del Comune, l’assessore al ramo Filippo Burrone e i dirigenti delle tante scuole che con grande fatica portano avanti importanti progetti educativi. Il ringraziamento è andato anche a tutti coloro che hanno scelto di essere presenti a queste iniziative perché il simbolo della natura che oggi viene riproposto sarà memoria duratura nel tempo per le generazioni future.