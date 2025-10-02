Reggio, giuramento di quattro nuove Guardie per l’ambiente ed ecozoofile

I nuovo volontari lavoreranno insieme per la difesa e la valorizzazione delle risorse naturali e la protezione del territorio cittadino

Nel salone dei Lampadari “Italo Falcomatà” di palazzo San Giorgio quattro nuove guardie per l’ambiente ed eco zoofile hanno prestato giuramento, ufficializzando il loro impegno nella tutela e nella salvaguardia dell’ambiente davanti al sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà. Si tratta di volontari dell’Ente nazionale protezione animali Odv, Enpa e Oipa Italia odv,



Un momento significativo che sottolinea l’ingresso dei nuovi guardiani nel corpo di protezione ambientale, pronti ad affrontare le sfide legate alla difesa del territorio e delle risorse naturali. Un’attività che sarà svolta in collaborazione con le istituzioni e le comunità locali per garantire un futuro più sostenibile per le generazioni a venire.

Le associazioni col giuramento odierno si arricchiscono di nuove forze, pronte a svolgere un ruolo cruciale nelle attività di sensibilizzazione, controllo e intervento in ambito ecologico.



Il sindaco ha ringraziato i volontari «per il ruolo attivo che col giuramento hanno manifestato come cittadini all’interno della società e per l’attività che svolgono come precisa scelta che evidenzia una sensibilità ai temi dell’ambiente in generale e ai beni comuni».

La cerimonia si è conclusa con un rinnovato impegno da parte di tutti i presenti a lavorare insieme per la difesa e la valorizzazione delle risorse naturali, in un periodo sempre più urgente per il nostro ecosistema.