A Reggio Salvador Rueda, l’uomo che ha ‘inventato’ Barcellona: ‘Possibile una nuova visione di città’
Reggio Calabria lavora a una nuova visione urbana fondata su vivibilità, verde e spazi pubblici condivisi
03 Novembre 2025 - 16:53 | Comunicato Stampa
“Strategie e azioni per la città ecosistemica – Pianificare la mobilità sostenibile per lo spazio pubblico”.
A Palazzo San Giorgio un tavolo tecnico con l’ecologo Salvador Rueda per il masterplan cittadino.
Si è svolto, presso Palazzo San Giorgio, il primo incontro sul masterplan – della tre giorni prevista – con un tavolo di lavoro sul tema “Strategie e azioni per la città ecosistemica” e con il focus “Pianificare la mobilità sostenibile per lo spazio pubblico”.
Il tavolo tecnico con Salvador Rueda e Francis Cirianni
Il tavolo è stato presieduto dall’ecologo urbano Salvador Rueda (incaricato della redazione del Piano per l’accessibilità urbana, lo spazio pubblico e la mobilità attiva) e dall’ing. Francis Cirianni, incaricato per la redazione del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU).
Durante l’incontro sono stati illustrati gli obiettivi generali dei Piani, il calendario delle attività e le modalità di collaborazione tra i diversi attori istituzionali.
I partecipanti al tavolo tecnico
Al tavolo hanno preso parte, offrendo i propri contributi:
- Il presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, Antonino Tramontana;
- L’avv. Vincenzo Laruffa dell’AdSP – Autorità di Sistema Portuale dello Stretto;
- Il presidente dell’Associazione Costruttori Edili Reggini – ANCE Reggio Calabria, arch. Michele Laganà;
- L’amministratore unico di ATAM S.p.A., avv. Giuseppe Basile;
- L’ing. Antonella Di Vece per la Struttura Territoriale Calabria di ANAS.
Per l’amministrazione comunale erano presenti la Dirigente del settore Urbanistica, ing. Ida Albanese, e l’EQ di pianificazione territoriale, arch. Alberto Di Mare.
I lavori sono stati coordinati dall’assessore alla “Città sostenibile e accessibile”, arch. Paolo Malara.
La visione ecosistemica di Salvador Rueda
Attraverso una puntuale relazione, Salvador Rueda ha descritto e illustrato gli scenari attuali cittadini, rappresentando al tavolo le proposte di superamento delle criticità ma, soprattutto, la nuova “visione” di città.
Si è posta attenzione sulle tematiche della mobilità, della sostenibilità, della prossimità, del contrasto al cambiamento climatico, nonché sulla rigenerazione urbana che libera spazi sociali e vivibili; in sintesi, una città che pone al centro la qualità del vivere e le persone.
Rueda ha evidenziato, dati tecnici alla mano, come la città possa essere significativamente trasformata attraverso piani e interventi strategici (di medio e lungo periodo) che consentono un recupero sostanziale di spazio sociale: pedonalizzando percorsi oggi destinati al traffico veicolare, per favorire la nascita e la fruizione di servizi e l’interscambio tra i cittadini.
A tal fine, l’ecologo ha dimostrato quanto e come si possa incidere sulla qualità della vita potenziando e utilizzando il verde urbano non solo come elemento estetico, ma anche per il contrasto all’inquinamento acustico e atmosferico e per l’aumento delle aree ombreggiate con effetto naturale di “climatizzazione”.
Ripianificare il traffico per una città vivibile
La ripianificazione intelligente del traffico veicolare, finalizzata a liberare spazi di vivibilità, ha occupato buona parte dell’intervento di Rueda, che ha mostrato le soluzioni praticabili rispetto all’assetto cittadino attuale, alla rete ferroviaria e al sistema di trasporto pubblico.
Il principio guida è quello della città vivibile, declinato in ogni sua forma.
Un percorso condiviso e partecipato
Gli interlocutori, in rappresentanza dei rispettivi organismi e ordini professionali, hanno arricchito la visione di città tracciata da Rueda, offrendo preziosi contributi ciascuno per il proprio settore.
Il percorso del masterplan è dunque condiviso e partecipato, tanto da renderlo uno strumento coerente e identitario, capace di rispondere alle istanze e ai bisogni degli stakeholders del territorio.
Tanti gli spunti di riflessione:
dal modello di sviluppo economico a quello dei servizi tecnologici, dal trasporto pubblico alla sanità di prossimità, senza trascurare la valorizzazione delle risorse naturali e dei beni immateriali come arte, cultura e tradizioni.
I prossimi appuntamenti
I lavori del tavolo non si sono esauriti con questo incontro: è stato già calendarizzato un nuovo appuntamento, con gli stessi attori, entro un mese da questa data.
Intanto, la giornata di domani, martedì 4 novembre, prevede la conferenza stampa del mattino (sempre a Palazzo San Giorgio, nella Sala dei Lampadari) e un evento formativo e divulgativo aperto al pubblico tra le 14.30 e le 18.00, sempre sul tema “Strategie e azioni per la città ecosistemica – Pianificare la sostenibilità e lo spazio pubblico”.
Sono invitati cittadini, associazioni, comitati, professionisti e qualsiasi altro soggetto interessato ad approfondire la tematica.