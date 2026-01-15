Polo fieristico a Reggio, Candeloro Imbalzano: ‘Progetto indispensabile per la città’

"Riprendere e aggiornare, se necessario, il progetto commissionato, redatto e pagato a suo tempo all’archistar Vittorio Gregotti", le parole di Imbalzano

Ci ha fatto piacere leggere l’autorevole presa di posizione del Presidente di Confindustria, ing. Domenico Vecchio, sulla ineludibile necessità di dotare Reggio Calabria e, aggiungiamo, la sua provincia, di un Polo Fieristico moderno, sul modello di quelli di alcune importanti città del Paese, capace di ospitare almeno dieci-dodici eventi fieristici all’anno ed attrezzato per essere anche un Centro Congressi, nella visione della città turistica che tutti desideriamo costruire.



Dichiarazione che riprende analoga idea dell’attuale Presidente della Camera di Commercio, dott. Ninni Tramontana, di qualche anno fa, lasciata cadere dalla miope Amministrazione Falcomatà.

All’ing. Vecchio, mi pare legittimo ricordare che il partito di Forza Italia ha da tempo messo nero su bianco sulla estrema necessità di una simile struttura, riprendendo ed aggiornando, se necessario, il progetto commissionato, redatto e pagato a suo tempo all’archistar Vittorio Gregotti, che risolveva le due sinergiche esigenze e che, negli anni scorsi, era giunto quasi allo stadio finale di approvazione da parte degli Organi tecnici preposti.

È quanto afferma Candeloro Imbalzano, dirigente di Forza Italia, già assessore comunale alle Attività Produttive e che, nella qualità di Presidente della relativa Commissione al Consiglio Regionale, diede un importante contributo alla elaborazione ed alla approvazione della Legge sul Sistema Fieristico Calabrese.

Dal progetto Gregotti alla visione per il futuro della città

“Si trattava di un progetto da noi proposto, nella qualità di Assessore al ramo, fin dal 2004, nel corso di una due giorni programmatica organizzata dalla prima Giunta Scopelliti a Gambarie e portato avanti tenacemente negli anni successivi. Non ci interessa più rivangare la vicenda che portò la Giunta Falcomatà al definanziamento dell’opera, dirottando altrove i 10 milioni già stanziati, secondo la macroscopica ed erronea convinzione che oggi il commercio si svolge on-line, confondendo le vendite al dettaglio con le strategiche opportunità che offre un Polo Fieristico-Congressuale. Ora stiamo entrando in una stagione politico–amministrativa nuova per la città e dobbiamo e vogliamo guardare avanti per recuperare il grande lasso di tempo perduto, facendo sprofondare Reggio economicamente e socialmente”.

Confronto con associazioni e nuova localizzazione

“Poiché, per cognizione diretta, ci risulta che anche le Associazioni Commerciali condividono questa necessità e, mi auguro, che altrettanto facciano le Associazioni Artigianali, anch’esse indispensabili stakeholder, si tratta di ricominciare a lavorare in questa direzione, avviando una proficua discussione sulla sua definitiva localizzazione, rispetto alla ipotesi precedente di Arghillà Sud, da confermare o meno”.

Il ruolo di Forza Italia e la proposta di un workshop dedicato