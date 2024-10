Reggio, riprendono i lavori per il tapis roulant

La giunta comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà, questo pomeriggio ha approvato il progetto esecutivo di completamento del tapis-roulant di Via Giudecca.

L’opera dopo undici anni giunge finalmente al traguardo grazie a 500 mila euro recuperati dai Patti per il Sud, il finanziamento straordinario che il Governo, nel 2016, ha riservato alla Città Metropolitana di Reggio Calabria in tema di infrastrutture, ambiente e sviluppo economico.

Il progetto, presentato dall’assessore ai Lavori pubblici e ai Patti per il Sud, Giovanni Muraca, prevede l’ultimazione del sistema ettometrico che collega via Filippini a via Reggio Campi, attraverso la realizzazione di un grande ascensore, parte finale del tapis-roulant che parte dalla cosiddetta via Marina alta arrivando al Monastero della Visitazione, anch’esso in fase di completamento.

«Dopo svariate vicissitudini amministrative – ha commentato il sindaco Falcomatà – siamo al rush finale per un’infrastruttura utile a collegare la parte bassa ed alta della città, consentendo l’arrivo fino al Monastero della Visitazione di via Reggio Campi, dove sta per nascere un importante polo culturale e museale”. “Il tapis-roulant – ha aggiunto Falcomatà – diventa interessante non solo da un punto di vista urbanistico e viario, ma in quanto andrà incidere profondamente nel rilancio turistico ritenuto fondamentale per la crescita del tessuto economico cittadino».

Il cantiere, infatti, era fermo a causa di un’interdittiva antimafia che aveva colpito la ditta esecutrice dei lavori. Durante questo lasso di tempo gli uffici di Palazzo San Giorgio hanno dovuto provvedere a rielaborare e realizzare un progetto ex novo ed a collaudare le parti già realizzate.

Anche l’assessore Giovanni Muraca, illustrando l’intervento odierno, ha evidenziato la necessità di «completare un’infrastruttura ormai inserita appieno nella quotidianità dei reggini e nel contesto urbano del centro cittadino».

«Si porta a compimento – ha spiegato l’esponente dell’esecutivo Falcomatà – un percorso lungo, iniziato nel 2009 e che rischiava, per motivi molto delicati, di rimanere uno sfregio nel cuore della città. Sin dal nostro insediamento ci siamo posti l’obiettivo di ultimare l’opera ed abbiamo fatto di tutto, nonostante le difficoltà economiche dell’Ente, pur di individuare ed intercettare fonti di finanziamento utili a completare il progetto. Adesso, con grande soddisfazione, possiamo dire di vedere la luce in fondo al tunnel, intervenendo contro quella che rischiava di rimanere un’eterna incompiuta». «Ciò – ha aggiunto Muraca – sarà di sollievo per i residenti, costretti a vivere a ridosso di un cantiere fino ad oggi abbandonato, e per tutti i cittadini che avranno la possibilità di spostarsi più facilmente dalla Via Marina a Reggio Campi e viceversa».

L’assessore Muraca, nel corso del suo intervento, si è complimentato coi tecnici e con i membri della giunta sottolineando «il profondo senso di responsabilità dell’amministrazione comunale che, con formidabile senso del dovere ed attaccamento al bene comune, ha dimostrato la volontà di ultimare un lavoro ritenuto necessario e non più rinviabile».