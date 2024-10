Reggio, tuffo in mare di Capodanno: al via il countdown

49° Tuffo in mare di Capodanno Mimì Fortugno, organizzata la conferenza stampa di presentazione

Giovedì 12 dicembre alle ore 10:00 presso la Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio si terrà la Conferenza stampa di presentazione del “49° Tuffo in mare di Capodanno Mimì Fortugno”. La manifestazione, organizzata dall’associazione Febiadi, non si limita al classico tuffo in mare nelle acque antistanti il Lido Comunale, il tuffo apre all’arte e alla solidarietà.

“Un tuffo nell’arte” è il nome dell’esposizione che si terrà presso la Galleria di Palazzo San Giorgio dal 16 al 28 dicembre 2019.

“Un tuffo nella solidarietà” è la parte della manifestazione che riguarda un Premio all’impegno per il sociale e alcune donazioni. Ulteriori dettagli saranno presentati nel corso della conferenza stampa.

PRESENTI

Saranno presenti all’incontro, tra gli altri, il Sindaco Giuseppe Falcomatà, il Presidente del Consiglio Comunale Demetrio Delfino, il Presidente dell’Associazione Febiadi Tonino Massara, il Responsabile tuffo nell’arte Maurizio Quintino, il Responsabile tuffo nella solidarietà Lidia Verducci, il Rotary Rc sud Parallelo 38, l’Associazione Biesse.