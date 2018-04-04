Riammessi 112 lavoratori, il vice sindaco Neri: ‘Continua nostro impegno per la città’
Presa di servizio a Palazzo San Giorgio per 112 lavoratori ricollocati con la legge regionale 31/2016: il vice sindaco Neri illustra i quattro progetti
04 Aprile 2018 - 15:10 | di Vincenzo Comi
«Un esempio di ottima sinergia istituzionale che ha riportato nella casa comunale 112 lavoratori che grazie alla legge regionale 31/2016 si ricollocano nel bacino dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità».
Sono queste le parole del vice sindaco con delega al personale Armando Neri all’indomani della presa di servizio nelle mani del sindaco Giuseppe Falcomatà, avvenuta proprio ieri nella sede dell’aula consiliare di Palazzo San Giorgio, dei lavoratori che a seguito dello scioglimento della società partecipata Multiservizi a seguito di infiltrazioni mafiose, si erano trovati dall’oggi al domani privi di qualsiasi certezza.
« Un percorso lungo di riabilitazione quello portato avanti dall’amministrazione Falcomatà dal suo insediamento, in costante dialogo con la Regione Calabria – continua Neri – ha consentito al Comune di Reggio Calabria di essere pronto nella redazione di ben 4 progetti di reinserimento lavorativo che hanno restituito fiducia e dignità a 112 lavoratori».
Il vice sindaco con delega al personale Armando Neri ricostruisce l’iter seguìto dal settore risorse umane comunale e illustra il campo di impiego dei lavoratori .
«Ringrazio l’opera dei dipendenti del settore risorse umane comunale diretto da Carmela Stracuzza: mentre erano in corso le vacanze dello scorso Natale, portando avanti un lavoro straordinario, non hanno esitato un attimo a rientrare per consentire al Comune di Reggio Calabria di approntare e presentare i 4 progetti di inserimento che hanno consentito di partecipare all’avviso regionale che oggi ci consente di rinfoltire le fila in settori comunali essenziali strategici».
I quattro progetti di impiego
Sono 4 i progetti che coinvolgono le reintegrate 112 unità lavorative lsu/lpu.
Ci muoviamo nell’ambito tecnico manutentivo ( a supporto del settore lavori pubblici nell’area della manutenzione tra l’altro delle strade, dei cimiteri, del settore idrico) abbinato a un progetto specialistico manutentivo che si applica al verde pubblico e alla valorizzazione dei beni culturali.
A questi due progetti si affianca un ulteriore tranche di lavoratori a supporto della collaborazione negli edifici scolastici e infine un ulteriore programma coinvolge il supporto informatico amministrativo negli uffici comunali.
Dignità e fiducia: le parole di Neri
« Prende sempre più forma il disegno portato avanti dal sindaco Giuseppe Falcomatà volto a difendere e tutelare il lavoro e a promuovere le condizioni che lo possono assicurare anche in ambiti non strettamente comunali». Conclude Armando Neri:
«Dignità fiducia e miglioramento dei servizi sono le linee guida del nostro impegno per la città di Reggio Calabria».
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie