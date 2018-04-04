«Un esempio di ottima sinergia istituzionale che ha riportato nella casa comunale 112 lavoratori che grazie alla legge regionale 31/2016 si ricollocano nel bacino dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità».

Sono queste le parole del vice sindaco con delega al personale Armando Neri all’indomani della presa di servizio nelle mani del sindaco Giuseppe Falcomatà, avvenuta proprio ieri nella sede dell’aula consiliare di Palazzo San Giorgio, dei lavoratori che a seguito dello scioglimento della società partecipata Multiservizi a seguito di infiltrazioni mafiose, si erano trovati dall’oggi al domani privi di qualsiasi certezza.

« Un percorso lungo di riabilitazione quello portato avanti dall’amministrazione Falcomatà dal suo insediamento, in costante dialogo con la Regione Calabria – continua Neri – ha consentito al Comune di Reggio Calabria di essere pronto nella redazione di ben 4 progetti di reinserimento lavorativo che hanno restituito fiducia e dignità a 112 lavoratori».

Il vice sindaco con delega al personale Armando Neri ricostruisce l’iter seguìto dal settore risorse umane comunale e illustra il campo di impiego dei lavoratori .

«Ringrazio l’opera dei dipendenti del settore risorse umane comunale diretto da Carmela Stracuzza: mentre erano in corso le vacanze dello scorso Natale, portando avanti un lavoro straordinario, non hanno esitato un attimo a rientrare per consentire al Comune di Reggio Calabria di approntare e presentare i 4 progetti di inserimento che hanno consentito di partecipare all’avviso regionale che oggi ci consente di rinfoltire le fila in settori comunali essenziali strategici».