Emergenza rifiuti, Castorina: ‘La Calabria non finisce a Catanzaro’

Lo afferma il consigliere delegato ai rapporti con gli enti locali ed al bilancio della Metro City e componente della direzione nazionale del PD, Antonino Castorina.

Castorina continua:

“Chiediamo alla governatrice Santelli e all’assessore all’ambiente De Caprio, di provvedere al pagamento della differenza del costo per poter conferire in Puglia senza farlo ricadere sui cittadini reggini che già hanno dato prova di possedere una pazienza quasi monastica, ma che non possono essere presi in giro da chi gioca alle spalle delle nostre comunità. Chiediamo anche che il governo regionale ci autorizzi a conferire nella parte funzionale della discarica di Melicuccà in attesa che i lavori di completamento la rendano completa.

Un governo regionale sordo alle istanze dei territori, che affronta l’emergenza in maniera incompetente e incomprensibile dovrà rendere conto ai cittadini reggini, dovrà spiegare perché la città metropolitana di Reggio Calabria è relegata ai margini per volontà di chi probabilmente è convinto che la Calabria finisca a Catanzaro con la complicità dei silenti consiglieri regionali di maggioranza ignavi ed indifferenti al grido dall’arme di tutti i Sindaci dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria”.