Ritorna l’appuntamento con la comicità di ‘Fiori di cabaret’

Ritorna la kermesse comica “Fiori di cabaret…sbocciano le risate” ideata dall’associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte”. Dopo il primo inedito appuntamento al teatro Cilea di Reggio Calabria con i comici di Zelig e Colorado, Chicco Paglionico e Gianpiero Perone ed i nostrani Pasquale Caprì ed il duo i Non ti regoli, la rassegna riparte all’insegna del buonumore con una serie di appuntamenti che vedranno protagonisti nei teatri cittadini noti comici nazionali e calabresi.

Fiori di cabaret sarà anche un laboratorio di comicità indirizzato alla formazione dei giovani artisti professionisti ed emergenti della città, con insegnanti d’eccezione provenienti dai format televisivi di Zelig, Colorado e non solo. Tra i nomi Daniele Raco, Gennaro Calabrese, Gianpiero Perone e tanti altri.

Il primo appuntamento con Daniele Raco

Il primo appuntamento della rassegna si terrà sabato 31 ottobre alle ore 20,45 presso il cine-teatro Dopo Lavoro Ferroviario di Reggio Calabria con lo spettacolo di Daniele Raco: cabarettista della nota trasmissione Zelig e con diverse partecipazioni a Mai dire domenica e di recente sul canale La7 nel format televisivo il Boss dei Comici. Non solo televisione ma anche una importante esperienza autoriale ed interpretativa in qualità di fondatore dello Stand up comedy Marx bros. Nel suo spettacolo, armato solo di un’asta microfono come gli stand-up comedyan newyorkesi della vecchia scuola, Daniele Raco interpreterà situazioni e racconti esilaranti con la maestria dei grandi monologhisti.

Nel pomeriggio dalle ore 16,00, invece, avrà luogo il primo appuntamento con il laboratorio comico, dove artisti professionisti e nuove leve emergenti potranno confrontarsi con il coach Daniele Raco e sperimentarsi in inediti monologhi e brillanti sketch comici.

L’iniziativa costituisce un percorso artistico per il rilancio dei teatri cittadini e per la valorizzazione dei giovani artisti locali attraverso interscambi culturali con personaggi provenienti da esperienze teatrali e comiche differenti ed alternative. L’associazione “Calabria dietro le quinte” con le sue svariate iniziative nel settore della comicità, dal Festival nazionale del cabaret “Facce da bronzi” a Cabareggio, rappresenta un’importante realtà comica consolidata nel territorio calabrese ed in città, divenendo negli ultimi anni un motore di crescita e sperimentazione di forme alternative di teatro comico e del cabaret.

Informazioni e iscrizioni al laboratorio

Per partecipare al laboratorio comico ed informazioni sullo spettacolo inviare una e-mail caldietrolequinte@hotmail.com