Romanella, un 2016 di successi tra innovazione, gusto e tradizione

Un anno di successi. Un altro anno di Romanella Drinks.

Il 2016 è stato caratterizzato dallo storico traguardo dei 40 anni dalla nascita dell’azienda di Reggio Calabria fondata da Giacomo Gatto nel 1976. L’impresa, leader nel Mezzogiorno nel settore della produzione e distribuzione di bibite analcoliche, può guardare con soddisfazione e fiducia al futuro.

Volgendo lo sguardo all’ultimo anno, Romanella ha inanellato una serie di risultati positivi ed eventi che hanno rafforzato il marchio dell’azienda in Italia, in Europa e nel mondo. La qualità dei prodotti, unitamente alla credibilità di un brand storico, ha permesso all’azienda di affacciarsi con insistenza sui mercati esteri.

Le prime esportazioni e la certificazione

A gennaio, difatti, è avvenuta la prima esportazione in Spagna ed è stato anche siglato il primo contratto in esclusiva in Inghilterra.

La primavera è stata all’insegna dei prestigiosi riconoscimenti con il rilascio della Certificazione ISO 9001 di Qualità e Sicurezza. Al teatro “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, inoltre, l’amministratore di Romanella, Salvatore Presentino, ha ricevuto il “San Giorgino d’oro”, massima onorificenza cittadina, dal Sindaco Giuseppe Falcomatà per aver portato sempre alto il nome della città di Reggio Calabria nel mondo negli ultimi quarant’anni. E sempre nell’ottica dell’ampliamento commerciale a livello nazionale e internazionale, Romanella ha partecipato ad alcuni importanti eventi.

Grazie all’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, l’azienda reggina ha preso parte, insieme ad alcuni importatori esteri, all’Incoming Calabria.

Le fiere di aprile e maggio

Ad aprile è stata la volta della partecipazione a “Sol&Agrifood”, l’evento internazionale racchiuso dentro la grande vetrina “Vinitaly”. Sono stati numerosi i visitatori che nel corso della quattro giorni hanno scelto di fare tappa presso lo stand per le degustazioni dei prodotti offerti dall’azienda, che ha contribuito a dare lustro alle eccellenze dell’enogastronomia e dell’agroalimentare della provincia reggina e della Calabria. Fra questi anche il Presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio.

“La Bergamella” e il “Caffè Siesta” sono divenute assolute protagoniste a maggio, all’edizione 2016 del “Cibus” di Parma.

Al Salone Internazionale dell’Alimentazione l’azienda reggina ha bissato conquistando più di mille buyer, italiani ed esteri, con i suoi sapori mediterranei, ma anche con lo stile indiscusso dell’eleganza che ha contraddistinto l’esposizione Romanella divisa tra la sua quarantennale storia, con le vecchie bottiglie tra cui anche la nota “Bottiglia Con La Pallina”, e la valorizzazione dei prodotti unici del territorio reggino come il bergamotto, ingrediente principale de “La Bergamella”, gusto prediletto del padiglione.

A ridosso dell’inizio dell’estate, Romanella ha rifatto il look al “Caffè Siesta” “Siesta Lemon” e a “La Bergamella”, lanciando sul mercato il formato lattina.

Riconoscimenti e Salone del Gusto

Nel mese di Luglio l’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, in collaborazione con i maggiori quotidiani meridionali, ha dedicato alcune pagine del volume “Il Mezzogiorno che esporta”, all’amministratore Salvatore Presentino e a Romanella per il successo ottenuto con i suoi prodotti sui mercati internazionali.

Prodotti che a settembre sono approdati anche a Torino, dove Romanella ha conquistato il pubblico dell’undicesima edizione del “Salone del Gusto 2016”, il più importante evento internazionale dedicato alla cultura del cibo.

Storia, qualità e tradizione legate alla città di Reggio Calabria hanno fatto la differenza: un vero e proprio bagno di folla allo stand griffato “Romanella”, con un pubblico di appassionati ed esperti, che ha letteralmente invaso quella che per cinque giorni è stata l’autentica capitale mondiale dell’enogastronomia.

Le nuove mete dell’export

L’export dell’azienda reggina ha rivolto lo sguardo in direzione di nuove mete, come quelle dell’Europa dell’Est.

In questa strategia si inseriscono le prime esportazioni in Romania, ad ottobre, e in Turchia, a novembre.

Il percorso di Romanella continua nel segno dell’innovazione e della qualità, con l’obiettivo, anche nel 2017 che è alle porte, di scrivere altre pagine esaltanti e di rendere il brand protagonista nell’ambito di scenari commerciali di levatura internazionale.