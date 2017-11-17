Sabato 25 novembre a partire dalle ore 17 presso la saletta conferenze della Chiesa di San Giorgio al Corso di Reggio Calabria (ingresso via Giudecca – inizio tapis roulant) il Circolo Culturale „L’Agorà” organizza una conferenza sul tema “1917-2017: Centenario della Rivoluzione russa“.

Il 1917 vide l’inizio della Rivoluzione Russa. Il primo passo, in febbraio, fu la rimozione del governo zarista e l’istituzione di un sistema multi-partitico. Il nuovo governo non durò e venne seguito dalla Rivoluzione d’ottobre e dall’assunzione del potere da parte dei Bolscevichi.

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A seguito di questi avvenimenti entro pochi giorni esplose la guerra civile che sancì il crollo verticale dell’apparato zarista.

Sono questi alcuni degli aspetti che saranno oggetto di analisi della giornata di studi alla quale parteciperanno in qualità di relatori Daniele Macris (Liceo Classico „Maurolico”), Giuseppe Zappavigna (Centro studi ricerche e formazione „Francesco Misiano”, Corrado Calabrò (studioso e ricercatore) e Tatiana Potapova (giornalista free-lance). Variegati gli argomenti che saranno oggetto di analisi nel corso della conversazione dal taglio prettamente storico-culturale.