San Valentino: Escape Room Intrappola.to propone un modo ‘alternativo’ per festeggiarlo

Se siete stufi delle solite cene di San Valentino vi suggeriamo una serata alternativa e un modo divertente per mettere alla prova la vostra intesa di coppia.

Il gioco di fuga: 60 minuti per risolvere gli enigmi

Intrappola.to è il gioco di fuga dal vivo che ha conquistato l’Italia: rinchiusi in una cella semi-buia, piena di enigmi con soli 60 minuti per risolverli e fuggire. Voi e il vostro “Valentino” dovrete scoprire indizi, identificare codici, risolvere combinazioni e aprire un lucchetto dopo l’altro per tentare di riconquistare la libertà.

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Siete una coppia consolidata? Risolvere insieme le difficoltà è la vostra specialità? La stanza di Intrappola.to è pronta a sfidarvi e a testare il vostro affiatamento. Quale sarà la percentuale della vostra intesa?

Logica, capacità di osservazione ma soprattutto lavoro di squadra sono gli ingredienti essenziali per vincere!

Se invece siete single va bene lo stesso! Il team infatti può essere composto da 2 fino a 6 giocatori!

L’esperienza è assolutamente inedita, coinvolgente, inquietante, appassionante ma soprattutto divertente!

I numeri di Intrappola.to in Italia

Iniziato come un gioco Intrappola.to è diventato un vero business di successo: 29 sedi in Italia e 3 all’estero e un format che ha conquistato tutti.

Migliaia le recensioni positive del popolo del web su Tripadvisor che collocano Intrappola.to tra le attrazioni più amate delle città in cui è presente (prima a Torino, Legnano, Rimini, Piacenza, Aversa, seconda a Milano, Genova..), migliaia i fan su Facebook. Non mancano giocatori d’eccezione come il calciatore Andrea Pirlo e i PanPers di Colorado Cafè…

Numeri alla mano, Intrappola.to si conferma senza dubbio l’escape room più importante dello stivale.

Solo il 2% dei partecipanti è riuscito ad uscire e a conquistare l’ambitissimo posto nel wall of fame del sito, riservato ai gruppi che riescono nell’impresa di terminare il percorso.

Difficile… ma non impossibile.

Provare per credere!

www.intrappola.to

Se volete avere un assaggio dell’avventura guardate il video: www.youtube.com/watch?v=VTx8fGcMtiA