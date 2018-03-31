Così come la Reggina (CLICCA QUI), anche la Viola non disputerà il turno odierno del girone Ovest di Serie A2 Old Wild West. I nero-arancio, infatti, hanno visto rinviare la sfida contro Treviglio, a causa della richiesta dei lombardi di posticipare il match, spostato dalla Lega Nazionale Pallacanestro al 19 aprile. Fabi e compagni, dunque, potranno solo essere spettatori della 27^ giornata, in attesa di conoscere il verdetto sulla vicenda fideiussione il 9 aprile.

Tornando al basket giocato e da giocare, spiccano i successi negli anticipi di ieri di Casale, giunta a quota 40 punti, e Tortona. I lombardi agganciano in classifica, a quota 32, Legnano e Biella, oggi impegnate rispettivamente in casa contro Agrigento e al PalaTiziano contro la Virtus Roma. Da seguire anche Rieti-Siena, turno agevole, invece, per la vice-capolista Scafati impegnata nel derby campano contro Cuore Napoli. Completa il quadro Trapani-Eurobasket Roma.

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SERIE A2, GIRONE OVEST – 27^ GIORNATA

venerdì 30.03.2018

Casale-Cagliari 83-74

Tortona-Latina 78-71

sabato 31.03.2018

Legnano-Agrigento

Scafati-Napoli

Rieti-Siena

Virtus Roma-Biella

Trapani-Eurobasket Roma giovedì 19.04.2018

Treviglio-Viola Reggio Calabria rinviata

CLASSIFICA: Casale 40*, Scafati 36, Legnano 32, Tortona 32*, Biella 32, Viola Reggio Calabria 30, Trapani 26, Agrigento 26, Rieti 26, Latina 26*, Cagliari 24*, Siena 22, Eurobasket Roma 22, Treviglio 20**, Virtus Roma 18, Napoli 6**.

*una gara in più

**una gara in meno