Lo show di Fiorello al Rendano di Cosenza

L'1 e il 2 maggio alle 21 lo showman torna a teatro con aneddoti, racconti, musica e improvvisazioni: sul palco la band di Enrico Cremonesi

Arriva a Cosenza “L’Ora del Rosario”, il nuovo atteso spettacolo di Rosario Fiorello in scena al Teatro “A. Rendano” nei giorni 1 e 2 Maggio (alle 21). Due ore di puro intrattenimento tra aneddoti, racconti e gag.

Rosario Fiorello torna sul palco, in una dimensione teatrale, con un nuovo spettacolo che, come lui stesso ha dichiarato, sarà analogico, fatto di puro intrattenimento. Protagonista al Teatro “A. Rendano”, con due repliche nei giorni 1 e 2 maggio (ore 21), tra aneddoti, racconti e gag in perfetto stile Fiorello, lo showman darà ampio spazio anche alle consuete improvvisazioni. Tanti i temi trattati dagli immancabili riferimenti all’attualità fino alle note di costume dei nostri giorni. Non mancheranno musica, gag, inediti e duetti di grande spessore con Artisti del calibro di Mina e Tony Renis il quale, in collegamento da Las Vegas, regala allo showman una versione molto particolare della celebre “Quando Quando Quando”.

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Ad accompagnarlo, sul palco, la band diretta da Enrico Cremonesi ed il trio vocale “I Gemelli di Guidonia” lanciato a “Fuori Programma” su Radio Uno. Uno spettacolo di Rosario Fiorello scritto con Francesco Bozzi,Claudio Fois, Piero Guerrera, Pierluigi Montebelli e Federico Taddia. La regia è di Giampiero Solari.