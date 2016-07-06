Siglato accordo tra Università Mediterranea e Comune di Reggio Calabria

di Domenico Suraci – Spesso si parla di sinergie tra vari soggetti istituzionali. Passare dalle parole ai fatti non è semplice, ecco un buon esempio in cui ci è riuscita l’Università Mediterranea di Reggio Calabria “donando” al Comune di Reggio Calabria quella che sarà la porta d’accesso al “Parco Lineare Sud”. Presenti alla firma il sindaco Giuseppe Falcomatà ed il Rettore Pasquale Catanoso che insieme hanno siglato l’accordo per la “nuova agorà” destinata ad integrare nel contesto urbano il Centro di ricerca sulle energie rinnovabile costruito dall’Università in appena un anno – ricorda il primo cittadino – che proprio l’anno scorso presso Palazzo San Giorgio venne promesso sarebbe sorto questo importante centro. Adesso bisogna procedere a ritmi serrati come si è iniziato. E’ così che la città potrà abbracciare il proprio mare fonte di assoluta ricchezza e di eccezionale bellezza. La popolazione potrà godersi l’affaccio sul mare ed allo stesso tempo i ricercatori della prestigiosa Università cittadina potranno dare il proprio contributo per la crescita di tutta la comunità. Presenti all’incontro con la stampa anche gli assessori Angela Marcianò e Nino Zimbalatti che hanno evidenziato il valore eccezionale del rapporto della collaborazione tra Comune e Mediterranea per la riqualificazione della città.