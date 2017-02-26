Simona Accardo parla dei grandi scavi di Piazza Italia

Si è tenuta nei locali del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria la preannunciata conferenza dell’archeologa Simona Accardo, organizzata dall’Associazione ‘Amici del Museo’.

Argomento: i grandi scavi archeologici condotti fra il 2001 e il 2004 nel cuore della città.

In una sala gremitissima di soci e simpatizzanti, la studiosa è stata presentata dal Presidente dell’Associazione, dr. Franco Arillotta, il quale ha ricordato gli antefatti che portarono all’apertura della campagna di scavo, che avrebbe dato i noti, clamorosi risultati.

La relatrice ha, quindi, illustrato ampiamente, accompagnandosi con una illuminante serie di immagini, quanto il terreno ha restituito alla storia archeologica – e non solo – di Reggio.

I periodi storici emersi dagli scavi

Sono stati, così, passati in rassegna i vari periodi storici attestati dai ritrovamenti, a cominciare da quello ottocentesco, con le strutture del monumento a Ferdinando di Borbone e del palco per la banda cittadina.

Evidenziato il notevole taglio stratigrafico provocato dalla realizzazione del Piano Regolatore Mori del 1783, Simona Accardo ha accompagnato l’attento uditorio attraverso il Medioevo, con le strutture urbane e i reperti angioini, e, scendendo negli strati cronologicamente precedenti, con le importanti testimonianze urbane normanne che ci mostrano una Reggio ricco centro di intensi rapporti commerciali.

Testimonianze bizantine ed edifici romani

Sono seguite le suggestive testimonianze bizantine, alle quali appartiene, oltre che le frequentissime monete, un artistico enkolpion trovato a suo tempo nelle fondazioni di Palazzo San Giorgio.

Di seguito ha parlato dei sottostanti edifici romani e infine del prezioso brano di muraglia magnogreca risalente ai momenti della fondazione della città.

Un excursus che ha coinvolto i presenti, tanto che numerosi sono stati gli interventi e le richieste di approfondimenti che si sono susseguiti in chiusura. Il Presidente Arillotta, concludendo, ha annunciato che, proseguendo nell’intento di fare conoscere sempre meglio le eccellenze storiche e artistiche di cui Reggio è ricchissima, la prossima conferenza, affidata allo storico d’arte dr. Salvatore Timpano, avrà come tema le due famose tavolette dipinte da Antonello da Messina, che impreziosiscono la nostra Pinacoteca Civica.