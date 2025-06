Slalom del Pollino: ottimi risultati per la Scuderia Aspromonte

Si è disputato sul meraviglioso percorso di Morano Calabro, lo slalom del Pollino, secondo appuntamento stagionale per le gare a birilli in Calabria. La Scuderia Aspromonte, presente con i suoi piloti, ha conseguito ottimi risultati, per la gioia del presidente Lello Pirino e di tutto il direttivo.

Debutto stagionale, dopo i problemi tecnici nel casalingo slalom di Mannoli, per l’onorevole Francesco Cannizzaro, che ha conquistato un ottimo quinto posto nella combattutissima classe N 1600 con la sua Citroen Saxo. Prima gara dell’anno anche per il veterano Angelo Versace, che ha ottenuto una sonante vittoria in classe N 2000.

Ottimo risultato anche per il catanzarese Antonio Greco, secondo in classe A 1150 su Fiat Cinquecento, mentre Michela Puntorieri si piazza seconda nella classifica femminile e quinta in RS 1400.

Nel frattempo, fervono i preparativi per il tradizionale appuntamento con lo slalom tra Santo Stefano e Mannoli, che la Scuderia Aspromonte ha inserito in calendario nel weekend del 13 luglio. Restate sintonizzati.