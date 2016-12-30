‘Soft Revolution’, discussione del libro di Filomena Tucci

Giovedì 5 gennaio 2017, dalle ore 18:00 presso l’UniPegaso di Via Giudecca, 17 si terrà la discussione del libro di Filomena Tucci, Soft Revolution.

Tema dell’incontro: In una nuova fase politica ed economica, arriva la “Soft Revolution” quali i vantaggi e i rischi?

L’Italia è l’ottava potenza mondiale, ma può essere la prima potenza etica e spirituale.

Una comunità di intellettuali, imprenditori, innovatori sociali e tecnologici chiede in questo momento un vero ricambio del Paese e soprattutto del Mezzogiorno, una possibilità attraverso una rivoluzione dolce, senza violenza fisica o verbale, ma basata sul grande potere delle idee.

Il libro Soft Revolution

E’ questo il tema di “Soft Revolution” il manuale edito da “l’Erudita” e scritto da Filomena Tucci che ha dato voce a idee proprie e di altri, anche attraverso anni di studio presso Iassp (Istituto alti studi strategici e politici) di cui è socia, per formulare nuove proposte per la ristrutturazione del Paese e analizza le doti necessarie per il successo di questa impresa. Il libro esce in una fase politica di grande turbolenza, con un nuovo Governo, un referendum alle spalle e tanti mali del Paese non ancora risolti, ma anche tante eccellenze spesso poco note. Ed in questo libro trovano spazio entrambe le cause della disfunzione di questo Paese, che la Tucci definisce “ingolfato”, ma anche volti più e meno noti di donne e uomini che lo rendono unico, che hanno deciso di rimanere “nonostante tutto”. La Tucci reclama a gran voce l’esigenza di nuovi spazi fisici e mentali per i giovani, per gli innovatori e per il merito. I vari elementi che compongono la “Soft Revolution” si materializzano allora in capacità e voglia di iniziativa, creatività, coraggio, etica, trasparenza, coinvolgimento, delle donne in particolare, per costituire una chance alla portata di tutti, o quanto meno dei volenterosi.

In particolare il focus dell’incontro sarà la digital revolution che investe educazione, impresa e politica.

L’autrice Filomena Tucci

Filomena Tucci è nata a Cosenza e ha vissuto in numerose città in Italia e all’estero, porta nel suo bagaglio una laurea in economia in Unical con lode, master in Statistica, dottorato in Governance Pubblica, esperta di innovazione sociale e tecnologica, advisor di Istituzioni nazionali, Aziende, enti e startup; giovane donna del Meridione d’Italia ha diretto 3 Master Universitari nel marketing, nel 2014 ha creato la startup per la sostenibilità ambientale Ingreen.

Programma dell’evento

Modera l’incontro Domenico Suraci – Responsabile Comunicazione dell’UniPegaso di Reggio Calabria

18.15 Saluta il Sindaco di Reggio Calabria Avv. Giuseppe Falcomatà

18.45 Open Talk con l’autrice del libro Filomena Tucci

Mary Curatola – Eccellenza digitale

Angelo Marra – Confindustria Referente territoriale Terziario Innovativo

Eleonora Scrivo – ActionAid

Domenico Rositano – fondatore Calabresi Creativi

Consuelo Nava – UniRc

Anna Amati – investitrice METAGROUP in teleconferenza

19.30 Conclusioni

Avv. Demetrio Naccari Carlizzi – Presidente P4C

Brindisi Natalizio