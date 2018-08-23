Il sorbetto. Ne sentiamo spesso parlare ed altrettante volte ci piace gustarne uno durante la stagione estiva o alla fine di un abbondante pasto. Ma di cosa si tratta realmente?

Cos’è il sorbetto e come si distingue dalla granita

Il sorbetto è un dolce freddo al cucchiaio, considerato un “antenato” del gelato. Creato su una base di acqua, il sorbetto, la maggior parte delle volte è aromatizzato con della frutta, ma può essere creato anche con dei liquori. Spesso si tende a confonderlo con la granita, ma la consistenza di questo misterioso dolce è molto più simile a quella di un vero e proprio gelato.

Non tutti ne sono a conoscenza, ma alcuni studiosi sono stati in grado di tracciare una sorta di storia del sorbetto secondo la quale il primo venne presentato alla corte del Re Sole da un siciliano, Francesco Procopio Dei Coltelli che aveva importato dalla vicina Calabria un’essenza unica al mondo, quella al bergamotto! Da questa fu in grado di ricavare acque profumate, ma anche speciali sorbetti che cominciarono ben presto a prendere piede in Francia grazie al Cafè Procope.

Il sorbetto oggi secondo Vincenzo Pennestrì

Col tempo il sorbetto è divenuto quindi sempre più conosciuto ed apprezzato, fino ad arrivare ai giorni nostri, quando a tracciare una netta linea di demarcazione tra sorbetto e tutto ciò che invece non lo è, è Vincenzo Pennestrì, proprietario della nota gelateria reggina “Cremeria Sottozero“.

“Nella preparazione del sorbetto ciò che conta molto è l’acqua, che deve solidificare solo in parte e, nella restante parte, rimanere liquida o microcristallizzata. L’aggiunta di zuccheri ha una duplice funzione: da un lato, mantenere parte dell’acqua in uno stato non solido grazie al suo potere anticongelante, dall’altro esaltare il sapore degli altri ingredienti solidi aggiunti”.

Una ricetta non semplice da mettere in pratica, ma che Sottozero, da anni, continua a proporre agli innumerevoli avventori che ogni giorno chiedono di poter gustare i suoi famosi sorbetti.

“La giusta dolcezza – continua Pennestrì- esalta i sapori. Difficile stabilire a priori quale sia la dolcezza giusta, che varia a seconda della regione del mondo in cui ci si trova. Quando si prepara un sorbetto bisognerebbe scegliere inoltre un’acqua non troppo ricca di sali minerali e tenere conto dello zucchero già presente nella frutta, che contribuirà alla dolcezza tanto quanto quello aggiunto”.

I gusti dei sorbetti della Cremeria Sottozero

I sorbetti alla frutta della Cremeria Sottozero sono privi di latte, coloranti e paste aromatizzanti, contengono frutta fresca di stagione trasformata in prelibata freschezza per poter allietare il palato con leggerezza e gusto. Limone, bergamotto, fragola, melone, frutti di bosco sono solo alcuni dei sorbetti che sarà possibile gustare presso la gelateria reggina che da sempre cerca di stupire i suoi clienti con continue novità!

Non avete ancora assaggiato uno di questi gustosi sorbetti? Cosa state aspettando la Cremeria Sottozero vi aspetta ogni giorno dalle 07:30 alle 02:00!