Sua ‘maestà’ il bergamotto protagonista su Rai Uno
Linea Verde dedica una puntata all'oro di Calabria tra tradizione e gastronomia, con il contributo dell'Accademia del Bergamotto
08 Gennaio 2017 - 10:14 | di Vincenzo Comi
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Sarà una puntata interamente dedicata a sua ‘maestà’ il bergamotto. Oggi a partire dalle 12:20 si parlerà dell’oro di Calabria durante la trasmissione di Rai Uno ‘Linea Verde’.
Decisivo il contributo dell’Accademia del Bergamotto con il prof. Vittorio Caminiti in prima linea per difendere e soprattutto promuovere il bergamotto in gastronomia. Daniela Ferolla condurrà la puntata con il supporto scientifico del noto nutrizionista televisivo Ciro Vestita e insieme al ‘viaggiatore’ Patrizio Roversi.
Una puntata in cui tradizione e gastronomia sono le linee guida per imparare a conoscere il bergamotto.
Dopo 25 anni di instancabile lavoro da parte dell’Accademia, il bergamotto entra ufficialmente nel mondo di bibite, conserve, dolci e gastronomia di ogni genere.
In chiusura si parlerà anche del Museo del Bergamotto.
Appuntamento quindi da non perdere su Rai Uno oggi alle ore 12:20.
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