City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Sua ‘maestà’ il bergamotto protagonista su Rai Uno

Linea Verde dedica una puntata all'oro di Calabria tra tradizione e gastronomia, con il contributo dell'Accademia del Bergamotto

08 Gennaio 2017 - 10:14 | di Vincenzo Comi

Frutti di bergamotto, protagonisti della puntata di Linea Verde su Rai Uno

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sarà una puntata interamente dedicata a sua ‘maestà’ il bergamotto. Oggi a partire dalle 12:20 si parlerà dell’oro di Calabria durante la trasmissione di Rai Uno ‘Linea Verde’.

Decisivo il contributo dell’Accademia del Bergamotto con il prof. Vittorio Caminiti in prima linea per difendere e soprattutto promuovere il bergamotto in gastronomia. Daniela Ferolla condurrà la puntata con il supporto scientifico del noto nutrizionista televisivo Ciro Vestita e insieme al ‘viaggiatore’ Patrizio Roversi.

Una puntata in cui tradizione e gastronomia sono le linee guida per imparare a conoscere il bergamotto.

Dopo 25 anni di instancabile lavoro da parte dell’Accademia, il bergamotto entra ufficialmente nel mondo di bibite, conserve, dolci e gastronomia di ogni genere.

In chiusura si parlerà anche del Museo del Bergamotto.

Appuntamento quindi da non perdere su Rai Uno oggi alle ore 12:20.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

BergamottoRai Cucina
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?