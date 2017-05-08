Tennis, a Sciarrone il Memorial Ciprioti

E’ stato Gabriele Sciarrone del Tc Pharaon ad aggiudicarsi l’XI edizione del Torneo nazionale di tennis di 3° categoria singolare maschile “Città di Catona – Memorial Ciprioti”.

I risultati delle finali

Una finale molto seguita quella che ha visto il giovane atleta imporsi su Alessandro Villari del Tc Messina con un punteggio di 6.0/6.2. Sul fronte doppio, invece, il primo posto è andato alla coppia composta da Luca Patanè e Antonino Faraone che ha battuto il duo Truglio – Putortì per 2.6/6.1/10.3. Per quanto riguarda la 4° categoria invece, con un 6.3/3.6/6.1, Luca Pistinizi ha avuto la meglio su Andrea Cannizzaro.

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Nel corso della premiazione, alla quale per conto della Federazione Italiana Tennis è intervenuto il delegato provinciale Giovambattista Vavalà, i consiglieri comunali Enzo Marra ed Antonio Pizzimenti, hanno voluto rimarcare l’importanza dell’aggregazione che lo sport riesce a compiere e come quest’ultimo sia fondamentale all’interno dell’assetto sociale di un territorio e per la crescita sana e consapevole delle nuove generazioni. Ricordando la figura di Alfonso Ciprioti, sia Pizzimenti che Marra, infatti, hanno voluto improntare il loro intervento sull’alta presenza di giovani che ha caratterizzato questo appuntamento tennistico di primavera che ha superato oltre 100 iscritti.

La soddisfazione degli organizzatori

Molta soddisfazione, inoltre, è stata espressa dagli organizzatori: Francesco Postorino per il Palextra Club, e Francesco Violante del circolo Sport Village di Catona che ospita, da sempre, il torneo. Alla presenza della famiglia Ciprioti, degli atleti che hanno conquistato le fasi conclusive del Memorial, e del pubblico che ha trascorso la domenica assistendo a due gare molto intense e scandite da un ottimo livello agonistico, si è dunque concluso un rendez – vous che, anno dopo anno, si consolida nell’agenda sportiva dei circoli calabresi e siciliani.