Tre artisti reggini donano le loro opere per la lotteria della Lega del Cane RC

La Lega Nazionale per la Difesa del Cane sezione di Reggio Calabria, ha indetto per giorno 15 marzo presso la galleria d’Arte Techne di Angela Pellicanò (Reggio Calabria Via dei Correttori 6) una conferenza stampa e momento di incontro per promuovere l’iniziativa (già attiva), denominata “L’ARTE PER I RANDAGI“.
Tre grandi artisti reggini Angela Pellicanò, Nicola Tripodi e Tina Sgrò hanno deciso di donare tre meravigliose opere d’arte come premio per una colossale lotteria il cui ricavato sarà interamente devoluto per la costruzione del nuovo canile/rifugio della Lega del Cane sez RC con sede in Catona di San roberto.
La nuova struttura servirà ad accogliere i 300 cani ospiti dell’attuale (ormai obsoleta) e sarà tra i pochi rifugi a “norma di legge” del meridione dove accogliere i cani vaganti. Un’opera a beneficio prima di tutto degli animali, ma una grande impronta di senso civico e rispetto per ciò che ci appartiene.
Amare è un’arte e la Lega del cane sezione di Reggio Calabria conosce quest’arte da oltre vent’anni e la pratica sul nostro territorio, oltre 300 cani sono attualmente ospiti del rifugio di campo calabro, ma tanti, tanti e tanti sono stati accolti ed amati nel tempo. La Lega del cane conosce l’arte di amare i propri animali e il proprio territorio reggino, ma oggi, l’arte, quella vera, viene in soccorso degli ospiti del rifugio.
“E’ stata aperta una mega lotteria in collaborazione con tre straordinari artisti: Tina sgrò, Angela Pellicanò e Nicola Tripodi che hanno messo in palio 3 opere d’arte per riuscire a raccogliere i tutti i fondi necessari per il completamento del nuovo rifugio che fiorirà sul nostro territorio e sarà un luogo di riparo e aiuto per i tantissimi sfortunati randagi della città oltre che una salvezza per i 300 cani che attualmente si trovano nelle nostre mani. NON POSSIAMO ASPETTARE OLTRE, con solo 5€ possiamo attivare una rete capace di dar vita al nostro sogno: finire i lavori che già sono ripartiti. Manca davvero poco… con quest’iniziativa potremmo raccogliere la cifra necessaria per concludere i lavori e rendere il nuovo canile finalmente agibile. Per partecipare alla mega lotteria è semplicissimo, apri il seguente link(link non più disponibile) e scegli uno o più bigliettini on line con una donazione di soli 5€. Una somma che singolarmente non ci cambia la vita, ma che può cambiare quella di tante anime che aspettano di entrare al nuovo rifugio. PARTECIPA, non basta condividere… questa iniziativa rappresenta per il sud Italia una grande opportunità che tutti noi dobbiamo cogliere. Costruiamo insieme il nuovo canile della Lega del cane di Reggio Calabria… noi ci crediamo! E tu?”.
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