Tre artisti reggini donano le loro opere per la lotteria della Lega del Cane RC

La nuova struttura servirà ad accogliere i 300 cani ospiti dell’attuale (ormai obsoleta) e sarà tra i pochi rifugi a “norma di legge” del meridione dove accogliere i cani vaganti. Un’opera a beneficio prima di tutto degli animali, ma una grande impronta di senso civico e rispetto per ciò che ci appartiene.

Tre grandi artisti reggini Angela Pellicanò, Nicola Tripodi e Tina Sgrò hanno deciso di donare tre meravigliose opere d’arte come premio per una colossale lotteria il cui ricavato sarà interamente devoluto per la costruzione del nuovo canile/rifugio della Lega del Cane sez RC con sede in Catona di San roberto.

La Lega Nazionale per la Difesa del Cane sezione di Reggio Calabria , ha indetto per giorno 15 marzo presso la galleria d’Arte Techne di Angela Pellicanò (Reggio Calabria Via dei Correttori 6) una conferenza stampa e momento di incontro per promuovere l’iniziativa (già attiva), denominata “ L’ARTE PER I RANDAGI “.

Amare è un’arte e la Lega del cane sezione di Reggio Calabria conosce quest’arte da oltre vent’anni e la pratica sul nostro territorio, oltre 300 cani sono attualmente ospiti del rifugio di campo calabro, ma tanti, tanti e tanti sono stati accolti ed amati nel tempo. La Lega del cane conosce l’arte di amare i propri animali e il proprio territorio reggino, ma oggi, l’arte, quella vera, viene in soccorso degli ospiti del rifugio.