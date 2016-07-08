Al via sul lungomare la manifestazione ‘Expo – Città dei Bronzi 2016’

Giovedì 7 luglio 2016, dalle ore 18:00 sul lungomare Falcomatà – Piazzale Stazione Lido, apre i battenti “EXPO – Città dei Bronzi 2016”.

L’afa e la calura estiva spingono i reggini a trovare refrigerio e chi può permetterselo – nonostante il perdurare del periodo di crisi – affolla sia la costa tirrenica, sia la costa jonica.

Chi resta forzatamente in città, rimane chiuso in casa o può trovare rilassante fare una salutare passeggiata sul Lungomare, degustare un gelato o sorbire una bibita, ma poi?

Ed anche quest’anno, interviene l’iniziativa privata senza alcun costo per la comunità, la cittadinanza reggina – gratuitamente – può visitare gli stand allestiti sul Lungomare reggino nella zona della Stazione Lido tutte le sere da giovedì 7 a domenica 17 luglio, dalle ore 18.00 all’1.00, nel cuore della Movida reggina.

Gli espositori degli stand propongono artigianato, mobili antichi, prodotti tipici, caratteristici tavoli in pietra lavica dipinti a mano, prodotti per l’estate e tantissime curiosità che attendono di essere scoperte.

Un grazie particolare va all’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria ed al suo sindaco Giuseppe Falcomatà, sindaco giovane ma con idee ben chiare su quel che può essere il futuro della Città Metropolitana. Puntando pian pianino sul commercio e sul turismo, senza disdegnare gli altri settori. Ricreando un vincente connubio tra Centro e Periferia, ridando – tra enormi difficoltà – decoro ai principali siti caratteristici della città.

Le manifestazioni espositive sono occasioni uniche di intrattenimento, svago e valorizzazione culturale.