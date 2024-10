A Reggio Calabria una via per Francesca Morvillo

L'amministrazione comunale accoglie la proposta della Fondazione Antonino Scopelliti per intitolare una via al magistrato, moglie di Giovanni Falcone

Una strada di Reggio Calabria porterà il nome di Francesca Morvillo, magistrato e moglie del giudice Giovanni Falcone, rimasta uccisa nella strage di Capaci del 23 maggio 1992.

L’amministrazione comunale ha accolto con favore l’invito della Fondazione “Antonino Scopelliti“, formalmente presentato dalla presidente Rosanna Scopelliti, da Antonino Ubaldini e Daniele Cartisano nel corso di un incontro col sindaco facente funzioni, Paolo Brunetti, e con l’assessora Giuggi Palmenta.

Una via per Francesca Morvillo a Reggio Calabria

«Ringraziamo la Fondazione “Scopelliti” per averci proposto l’intitoalzione di una strada alla memoria del giudice Morvillo, a trent’anni esatti dalla strage in cui perse la vita insieme al marito, Giovanni Falcone, e agli uomini della sua scorta». Così l’assessore Palmenta che ha aggiunto: «Francesca Morvillo deve essere ricordata non soltanto per la vita condivisa con Giovanni Falcone, ma per il ruolo che ha rivestito: una vera e propria missione capace di fare la storia del nostro Paese». «Non potevamo che accogliere positivamente la proposta della Fondazione – ha proseguito – anche perché, attraverso la toponomastica, continuiamo a coltivare l’esempio di uomini e donne la cui testimonianza è patrimonio collettivo da tramandare alle nuove generazioni».

Per la presidente della Fondazione, Rosanna Scopelliti, «è importante ricordare la figura di una donna, di una professionista, di una persona che ha dato la sua stessa vita per il proprio lavoro accanto ad un uomo immenso come era Giovanni Falcone».