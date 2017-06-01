“Volontari per il patrimonio culturale” organizzano apertura necropoli ellenistica
Il 2 giugno i Volontari per il patrimonio culturale del Touring Club aprono la necropoli ellenistica del MArRC e l'ipogeo di piazza Italia per la nave da crociera
01 Giugno 2017 - 09:02 | di Pasquale Romano
Il prossimo 2 giugno in occasione dell’attracco in porto di una nave da crociera della compagnia Costa il Club di Territorio di Reggio Calabria del Touring Club Italiano assicurerà con i “Volontari per il patrimonio culturale” l’apertura della necropoli ellenistica, all’interno del MArRC, e l’ipogeo di Piazza Italia.
Tali iniziative rientrano nelle molteplici attività che l’amministrazione comunale assieme a varie associazioni sta organizzando per l’occasione.
Comunichiamo inoltre che sabato 3 giugno abbiamo organizzato una visita guidata del parco botanico della ns. città, accompagnati dal Prof. Carmelo Musarella, docente di biologia vegetale presso il Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea.
L’appuntamento è per le ore 18,00 di sabato 3 giugno sul lungomare Falcomatà, all’altezza di via Giudecca (tapis roulant)
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