Al Cilea lo spettacolo benefico della scuola Paradiso

“Adesso insegno io” è lo spettacolo benefico che si terrà il prossimo 6 settembre alle ore 20 presso il teatro comunale “Francesco Cilea” di Reggio Calabria. L’idea nasce da Federica Aiello, coordinatrice didattica della Scuola dell’Infanzia “Paradiso” che ha presentato il progetto “Costruiamo una storia…” all’autrice e regista Francesca Grenci, la quale ha subito accolto la proposta formando, nel corso dell’anno, i bambini della scuola “Paradiso”, durante i laboratori teatrali. La serata, organizzata dal Kiwanis Juppiter Reggio Calabria e dal Kiwanis Junior Juppiter Reggio Calabria in collaborazione con la Scuola dell’infanzia “Paradiso”, servirà a raccogliere fondi per l’associazione “Per Federica” che si occupa di iniziative di promozione sociale nell’ambito della comunità locale reggina. Assisterà allo spettacolo Antonio Marziale, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria.

La conferenza stampa a Palazzo San Giorgio

Alla conferenza stampa, ospitata nella Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio del Comune di Reggio Calabria, hanno preso parte Franco Arcidiaco, dello staff del sindaco Giuseppe Falcomatà, il past-presidente del Kiwanis Juppiter Reggio Calabria, Francesco Garaffa, il presidente del Kiwanis Junior Juppiter Reggio Calabria, Claudia Romeo, il presidente dell’associazione “Per Federica”, Maurizio Cacozza, la coordinatrice del progetto “Costruiamo una Storia…”, Federica Aiello e l’attore protagonista dello spettacolo “Adesso insegno io”, Giacomo Battaglia.

Nell’intervento di apertura il past-presidente del Kiwanis Juppiter Reggio Calabria, Francesco Garaffa, ha ringraziato l’amministrazione comunale “per il sostegno fornito affinché si realizzasse questa manifestazione, il maestro Giacomo Battaglia che ha più volte aiutato il Kiwanis nelle sue manifestazioni e la coordinatrice didattica della Scuola dell’infanzia nonché Kiwaniana Federica Aiello per l’impegno e la grande passione con cui ha portato avanti questo progetto”.

La presidente del Kiwanis Junior Juppiter Reggio Calabria, Claudia Romeo ha poi spiegato che “lo spettacolo coinvolgerà alcuni dei bambini della Scuola dell’infanzia Paradiso e li vedrà protagonisti assoluti dell’iniziativa, in linea con il motto del Kiwanis ‘Serving The Children of The World’”.

Il ricavato per il Parco Botteghelle

Soddisfatto della proficua sinergia si è detto il presidente dell’associazione “Per Federica”, Maurizio Cacozza, evidenziando che “il ricavato della serata sarà utilizzato per la riqualificazione del Parco Botteghelle, che l’associazione “Per Federica” ha adottato, grazie all’iniziativa comunale ‘Adotta il Verde’”.

In chiusura Federica Aiello ha illustrato il progetto “Costruiamo una storia…”, quale “insieme di laboratori (musica, teatro, inglese, arte) che hanno come obiettivo l’autorealizzazione del bambino. Da qui nasce l’idea di proiettare il tutto sullo spettacolo teatrale scritto e diretto da Francesca Grenci. Un grazie a quanti hanno collaborato affinché si realizzasse questo progetto, in particolare a Giacomo Battaglia che ha regalato ai bambini tutta la sua professionalità e all’amministrazione comunale per la disponibilità”.