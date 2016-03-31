Arriva alla punta dello stivale la marcia ‘Due passi in centro’

Una campagna Senior Italia Federanziani per l’attività fisica ed il miglioramento dello stato di salute della vita dei senior.

Una marcia che dopo aver percorso con grandissimo successo l’intero Stivale,

Venerdì 1 aprile 2016 arriva a Reggio Calabria.

Chi promuove la campagna per gli anziani

Una campagna promossa dalla Senior Italia Federanziani, Federazione delle associazioni della terza età fondata nel 2006 con lo scopo di tutelare i diritti delle persone Senior, con il contributo non condizionante della Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite srl. Una iniziativa che vanta 80 manifestazioni in tutta Italia grazie al patrocinio del Senato della Repubblica, del Ministero della salute, dell’Agenas, dell’istituto superiore di sanità, del CONI e dell’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani).

Se da un lato la senilità è sinonimo di saggezza, dall’altro comporta numerose problematiche legate

ad uno stile di vita sedentario: cardiopatie ischemiche croniche, scompensi cardiaci e BPCO (Bronco pneumopatia cronica) sono solo alcune delle patologie che caratterizzano questa imprescindibile tappa della nostra vita.

Sedentarietà e salute degli over 65

In Italia il tasso di mortalità dovuto agli scompensi legati ad una vita sedentaria aumenta a dismisura fra gli over 65, eppure gli anziani si muovono poco. Sensibilizzare questa fascia della popolazione a non rassegnarsi alla sintomatologie è solo uno degli obiettivi di questa marcia.

“La campagna – spiega Maria Brunella Stancato, Presidente Senior Italia Federanziani Calabria – nasce con l’intento di evidenziare come uno stile di vita attiva possa incidere positivamente sullo stato di salute, e sulla qualità della vita stessa, dei soggetti affetti da queste patologie croniche. Molti dei pazienti anziani che soffrono di queste tre patologie si rassegnano alla loro sintomatologia, ed adeguano il loro stile alla sedentarietà, rinunciando anche alla minima attività fisica, così da pregiudicare ulteriormente il quadro clinico.”

Il percorso fino al Palazzo Hotel Miramare

Una passeggiata che partirà alle ore 10:30, percorrerà il Lungomare Falcomatà e terminerà presso il Palazzo Hotel Miramare, nelle Officine Miramare, in Via Fata Morgana, dove ad aspettare i partecipanti ci saranno il Sindaco della Città di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, l’Assessore Sport ed Ambiente di Reggio Calabria Dr. Antonino Zimbalatti, Avv. Maurizio Condipodero Presidente Coni Regione Calabria, Guglielmo Armentano Sindaco di Mormanno con delega all’ambiente, l’Assessore Domenico Perrone del Comune di Mormanno, l’On.le Mimmo Pappaterra Presidente del Parco Nazionale del Pollino, Prof. Giuseppe Bombino Presidente Ente Parco Nazionale D’Aspromonte, Il Dr. Vincenzo Amodeo D.M. Divisione Cardiologia A.O. Bianchi Melacrino Morelli, Dott. Antonio Scaramozzino Direttore dell’u.O. Pneumologia del Policlinico Madonna della Consolazione di Reggio Calabria e tutti gli iscritti dei C.A. di Mormanno, San Basile, Rende e Cosenza, nonché i rappresentanti di Senior Italia Federanziani della Provincia di Reggio Calabria.

L’iniziativa si è già svolta con grande successo a Foggia, Pescara, Latina, Matera, Frosinone, Torino, Napoli, Udine, Brindisi, Terni, Perugia, Catania, Cosenza, Andria e Roma.

L’occasione è gradita per avere informazioni sulle metodologie ed i sistemi per vivere una età adulta in maniera sana.