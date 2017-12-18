Fino al 6 gennaio 2018 il festival Facce da bronzi omaggia Totò con film, un incontro su cinema e cucina e il Gran Galà al Teatro Cilea

Fino al 6 gennaio 2018, continuano le iniziative culturali e artistiche dedicate a Totò, nell’ambito del Festival Nazionale del cabaret Facce da bronzi V edizione winter, progetto ideato e prodotto dall’associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte” con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria, della Città metropolitana di Reggio Calabria e dell’associazione Antonio De Curtis in arte Totò, e cofinanziato dalla Regione Calabria nell’ambito degli “eventi di rilievo regionale e nazionale” – Azione 1 – Annualità 2017 – PAC 2014 -2020.

Le proiezioni a Palazzo San Giorgio

Dopo gli interessanti eventi che hanno valorizzato per oltre una settimana il Castello Aragonese di Reggio Calabria, sarà la galleria di Palazzo San Giorgio sul corso Garibaldi ad ospitare la rassegna cinematografica dedicata alla figura attoriale di Antonio De Curtis con due proiezioni: “Uccellacci e Uccellini” uno dei film più visionari e ecclettici di Pier Paolo Pasolini, previsto per giovedì 21 dicembre alle ore 20,30, mentre, il 28 dicembre sarà proiettato alle 20,30 “Totò Truffa ‘62”, un film divertentissimo che racchiude alcune delle più memorabili gag del genio napoletano come la scena della vendita della fontana di Trevi e la truffa del vespasiano.

La rassegna si concluderà il 4 gennaio alle 20,30 nello storico albergo Miramare, dove sarà proiettato il celebre film “Miseria e Nobiltà” tratto dalla nota commedia di Eduardo Scarpetta, con la indimenticabile scena degli spaghetti, che si coniuga ad un originale incontro tematico pomeridiano dal titolo “Totò, il cinema e la cucina” curato da Città del Sole edizioni, con gli interventi dell’editrice Antonella Cuzzocrea, del ristoratore Pinuccio Alia, autore del libro “Tracce di cucina di Calabria” e il video-racconto dell’esperto cinematografico Nicola Petrolino, si cercheranno le connessioni tra alcune celebri scene dei film di Totò con famose ricette degli chef italiani.

Il Gran Galà al Teatro Cilea

Il 6 gennaio a chiusura delle festività natalizie della città di Reggio Calabria, al teatro Francesco Cilea si terrà lo spettacolo “Gran Galà del Festival Facce da bronzi”, presentato dal duo comico I Non ti regoli e con la presenza della nipote di Totò Elena Anticoli De Curtis e degli ospiti Max Pisu, Claudio Batta e Vincenzo Albano dalla trasmissione televisiva Zelig.

Il festival – V edizione winter prevede anche la fase del concorso dedicata alla scoperta dei talenti italiani della comicità con selezioni nel mese di gennaio nelle maggiori città italiane: Milano, Napoli e Roma e una serata finale l’11 febbraio nella città di Lamezia Terme inserita all’interno della rassegna “Vacatiandu”, grazie alla proficua collaborazione con l’associazione teatrale “I Vacantusi” di Lamezia Terme, al fine di innescare un processo virtuoso d’interscambio culturale tra i due eventi artistici inseriti all’interno del circuito degli eventi regionali e nazionali della Regione Calabria.

Come partecipare al concorso del festival

Per partecipare al festival è necessario iscriversi entro il 7 gennaio 2018 consultando il sito: www.festivalfaccedabronzi.it e la pagina Facebook Festival Nazionale del cabaret Facce da bronzi.