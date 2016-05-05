Domenica il raduno delle Fiat 500 ‘Bronzi di Riace’

Domenica 8 Maggio, il Lungomare di Reggio Calabria sarà invaso da almeno duecento fiammanti “vecchie Fiat 500”.

Il professore Enzo Polimeni, fiduciario del Fiat Club 500 coordinamento Italia di Reggio Calabria, con il patrocinio della Regione Calabria, dell’Amministrazione Provinciale reggina, del Comune di Reggio Calabria e dell’Automobile Club Reggio Calabria, ha allestito per domenica 8 Maggio il settimo raduno “Bronzi di Riace” riservato alle care e vecchie Fiat 500.

“Per il settimo anno- esordisce Enzo Polimeni- ci siamo adoperati per una bella passerella delle Fiat 500 sul Lungomare di Reggio Calabria. Per questo settimo appuntamento dei cinquecentisti prevediamo un grande afflusso di partecipanti con almeno duecento iscritti”.

Il programma della giornata prevede il raduno dei partecipanti sul Lungomare “Italo Falcomata” all’altezza del Chiosco”Cesare”per le ore 9.

Alle 11.15, tutte le auto incolonnate sfileranno per le vie principali di Reggio (Via De Nava, Santa Caterina, Corso Garibaldi, Viale Aldo Moro) per poi far ritorno sul Lungomare per la sosta-esposizione sino alle ore 19. Alle 13.30 per tutti i partecipanti pranzo finale (iscrizione al raduno Euro 10,00; pranzo Euro 25,00). Per le ore 15 è prevista la fase delle premiazioni.