La Fiamma Olimpica arriva a Reggio Calabria il 19 dicembre. I dettagli

In vista dell’arrivo a Reggio Calabria della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026, in programma per il prossimo 19 dicembre, si è riunito a Palazzo San Giorgio un tavolo tecnico per pianificare e coordinare l’organizzazione dell’importante evento sportivo. Su iniziativa del consigliere delegato a Sport, Turismo e Immagine della Città, Giovanni Latella, hanno partecipato alla riunione operativa i presidenti del Coni Calabria, Tino Scopelliti, del Comitato Paralimpico, Antonello Scagliola, il direttore regionale di Sport e Salute, Walter Malacrino, il referente provinciale del Coni, Fabio Colella, i referenti dei Settori comunali Sport e Polizia municipale, nonché i rappresentanti della Protezione Civile.

Il percorso della Fiamma Olimpica partirà alle ore 18 del 19 dicembre dal PalaCalafiore, percorrerà via Pentimele, via Santa Caterina, via Boccioni, viale Zerbi, il lungomare Italo Falcomatà, corso Garibaldi, via San Francesco da Paola, piazza Castello, corso Garibaldi, con arrivo previsto a piazza De Nava alle ore 19:15 circa.

“La tappa della Fiamma Olimpica – ha commentato il consigliere delegato Latella – rappresenta un momento di straordinaria importanza per la nostra città e richiede una pianificazione accurata e condivisa tra tutti gli organismi coinvolti. Colgo l’occasione per ringraziare il direttore del MArRC Fabrizio Sudano per la disponibilità e il lavoro sinergico finalizzato alla buona riuscita dell’evento. La partecipazione e il confronto sono per l’Amministrazione Falcomatà elementi fondamentali per garantire il successo di questa importante iniziativa e offrire alla cittadinanza un evento memorabile che celebri i valori olimpici e paralimpici. Non sarà solo una cerimonia sportiva, dunque, ma un momento di partecipazione collettiva in cui i reggini, le società e le federazioni sportive potranno condividere i valori dello sport e dell’inclusione valorizzando, ancora una volta, il nostro straordinario patrimonio di bellezza in un contesto internazionale“.