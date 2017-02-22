Grande interesse per la proposta di legge a tutela del gelato artigianale di Calabria

Sono molto soddisfatto dell’interesse suscitato dalla proposta di legge a tutela del gelato artigianale di Calabria, uno strumento innovativo e completo che colma un vuoto legislativo che la nostra Regione non aveva mai pensato di adottare.

Un articolato semplice a tutela di quelle norme necessarie che valorizzino una risorsa dell’artigianato alimentare calabrese qual è la produzione del gelato, e che possano proiettarlo in una dimensione nazionale ed europea dotato dei giusti “anticorpi”, dove genuinità e maestria antica rappresenteranno il miglior certificato di calabra unicità.

Le difficoltà dell’iter e la collaborazione tra consiglieri

Sono consapevole delle difficoltà che l’iter burocratico di approvazione della legge nasconde, ma il clima di assoluta collaborazione con i colleghi consiglieri regionali, scevri di colore politico, il grande entusiasmo degli addetti ai lavori del settore e l’amore sconfinato di tutti i calabresi verso il semplice e puro gelato, mi da la certezza del risultato finale.

Un traguardo dell’intera Calabria artigiana e motivo di vanto assoluto che, senza scomodare Dante e la Divina Commedia, mostrerà come si possa eccellere anche in Calabria in un settore così particolare senza smarrire tradizioni e qualità, e soprattutto senza cedere il passo ai colossi della produzione industriale del gelato.

Un volano economico per l’artigianato

Un volano economico che faccia da traino per l’intera Calabria del gelato, dove gli unici campanilismi saranno rappresentati dall’estrosità e dalla fantasia dei locali “mastri gelatai”.

Un insieme di azioni concrete che devono trovare la giusta armonia, la dovuta proiezione e la conservazione storica di un patrimonio culturale e sociale dalle grandi potenzialità per l’ economia di una terra da sempre bistrattata, all’ interno di una fondazione controllata dalla regione Calabria che sia promotrice e garante di attività chiare e trasparenti, lontana dai teatrini della vecchia politica che tutto avvolgeva con nebulosi interessi.

Oggi, la parola d’ordine deve essere “tutelare e valorizzare il gelato di Calabria”, materia prima di tante nostre amate leccornie, compresi i tartufi! #gelatodicalabria.

Francesco Cannizzaro

Consigliere regionale