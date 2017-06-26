Gruppo giovani imprenditori, assemblea pubblica

E’ in programma il prossimo mercoledì 28 giugno alle ore 14.30, nel Salone di Confindustria Reggio Calabria (Via del Torrione, 96), l’assemblea pubblica de Gruppo Giovani Imprenditori dell’associazione degli Industriali reggini.

L’iniziativa, dal titolo “Innovazione e imprenditoria giovanile: il futuro è qui?”, intende aprire un confronto sulle questioni economiche e sociali che interessano da vicino il territorio reggino, con particolare attenzione ai temi dell’innovazione e dell’Industria 4.0.

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali del vicepresidente di Confindustria Reggio Calabria, Filippo Arecchi e del presidente della Camera di commercio di Reggio Calabria, Antonino Tramontana.

Dopo la relazione del presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Reggio Calabria, Samuele Furfaro, il dibattito proseguirà con la tavola rotonda a cui prenderanno parte il presidente dei Giovani Imprenditori Unindustria Calabria, Mario Romano, il sindaco della Città metropolitana di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà e il presidente del Consiglio regionale, Nicola Irto.

Previsto, inoltre, uno spazio dedicato alle aziende reggine che illustreranno i loro modelli e progetti imprenditoriali di successo.

Le conclusioni dei lavori verranno affidate al vicepresidente nazionale Giovani Imprenditori Confindustria, Giordano Riello.

Nel corso dell’iniziativa si svolgerà la consegna dei premi “Innovation 2017” Gruppo Giovani Imprenditori Reggio Calabria.