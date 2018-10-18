“Le cose più inaspettate accadono nei luoghi più inaspettati” è questo il motto del Koma Restaurant, il concept japanese che prende vita nel cuore di Reggio Calabria grazie alle idee di Alessandra Stilo e Kosuke Toyao.

Se precedentemente vi abbiamo parlato dei piatti a base di carne e dell’esperienza culinaria “cotta” del Koma, questa settimana è la volta invece del pesce e di due ricette tipicamente giapponesi ovviamente rivisitate con i sapori della nostra terra.

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Giappone e prodotti calabresi nello stesso piatto

Pur trattandosi di un ristorante giapponese, il Koma infatti punta molto sulla Calabria e sui prodotti che è possibile trovare esclusivamente nella nostra regione. Si tratta di sapori che ben si sposano con gli ingredienti della cucina giapponese e che, uniti ad essa, creano dei piatti unici dal sapore indimenticabile.

Se poi l’alta qualità dei prodotti offerti è accompagnata da prezzi accessibili a tutti, saper resistere diventa proprio impossibile.

I piatti che abbiamo scelto di presentarvi sono un antipasto ed un secondo. Non tutti a cena sono desiderosi di consumare un primo piatto, tanti di voi preferiscono mantenersi un po’ più leggeri. Per questo motivo abbiamo pensato di raccontarvi la storia che si cela dietro la gustosa bruschetta di riso (6€) e l’hamburger di tonno (16€).

La bruschetta di riso con tartare di tonno

La bruschetta di riso prende il nome proprio dalla sua composizione, il piatto è infatti creato utilizzando del riso per sushi che, cucinato in padella, viene modellato fino a formare una vera e propria “bruschetta”. L’antipasto viene servito accompagnato da una tartare di tonno con salsa di soia e brodo dashi a base di pesce e con tartare di ricciola e salsa agli agrumi.

Una delle punte di diamante del ristorante reggino è però l’hamburger di tonno, una ricetta che incuriosisce un po’ tutti i clienti. Quando si pensa al tonno cotto si pensa subito a qualcosa difficile da masticare ed anche da digerire, l’hamburger preparato dallo chef Toyao è quasi divenuto una vera e propria leggenda in città grazie a degli ingredienti segreti che rendono questo piatto morbidissimo e molto gustoso. Ciò che possiamo anticiparvi è che il tonno viene servito con una salsa a base di mele, miele, cipolla e soia.

Per i suoi piatti, lo chef del Koma trae ispirazione dalla disponibilità del pescato di giornata, ragion per cui al ristorante reggino troverete solamente prodotti freschi.

Per capire a pieno la bontà di queste ricette non vi resta altro che assaggiarle!

Se siete alla ricerca di un viaggio enogastronomico alla scoperta della cucina giapponese più autentica in perfetta armonia con i prodotti della nostra terra potrete visitare la pagina Facebook Koma Restaurant, chiamare i numeri 0965/375221, 349/6701715 o recarvi in Via Crisafi 24/26.