Maltempo a Reggio, allerta arancione: il Comune attiva il Centro Operativo Comunale

Piogge intense e rischio di nubifragi per sabato 10 ottobre. Il Comune dispone l’attivazione del COC fino alla cessazione dell’emergenza e invita i cittadini alla massima prudenza

Reggio Calabria si prepara ad affrontare una giornata di forte maltempo. Dopo l’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile regionale per sabato 10 ottobre, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Cannizzaro ha disposto l’attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) per fronteggiare eventuali criticità legate alle precipitazioni previste nelle prossime ore.

Il provvedimento è contenuto nell’ordinanza sindacale n. 119/2026, con la quale viene attivato il COC fino alla cessazione dell’emergenza.

Allerta arancione a Reggio Calabria: rischio nubifragi e allagamenti

Come già riportato da CityNow, il bollettino della Protezione Civile regionale, diffuso venerdì 9 ottobre, segnala un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche sull’intera Calabria.

L’allerta arancione sarà in vigore dalle ore 00:00 alle 24:00 di sabato 10 ottobre 2026 e interesserà gran parte del territorio regionale, compresa la città di Reggio Calabria.

Il livello di criticità riguarda il rischio idrogeologico, idraulico e quello legato ai temporali, con la possibilità di precipitazioni intense, nubifragi anche persistenti e fenomeni di esondazione in corrispondenza dei corsi d’acqua maggiormente esposti.

Secondo il bollettino, l’allerta arancione riguarda le zone Cala 1, 2, 3, 4, 7 e 8, corrispondenti al versante tirrenico e al settore ionico meridionale della regione. Allerta gialla, invece, nelle zone Cala 5 e Cala 6, sul versante ionico centro-settentrionale.

Già nella giornata di venerdì 9 ottobre è prevista un’allerta gialla su tutta la Calabria, a partire dalle 12:40 e fino alla mezzanotte.

Il Comune attiva il COC: monitoraggio costante del territorio

Alla luce del quadro meteorologico, Palazzo San Giorgio ha deciso di predisporre le misure necessarie per affrontare eventuali situazioni di emergenza. L’attivazione del Centro Operativo Comunale consentirà di coordinare le attività di protezione civile e gli interventi che dovessero rendersi necessari in caso di allagamenti, disagi alla viabilità o altre criticità.

Particolare attenzione viene richiamata sulle aree maggiormente vulnerabili, soprattutto quelle prossime a torrenti, fiumare, sottopassi e zone depresse, dove le precipitazioni più intense potrebbero determinare situazioni di pericolo.

Le raccomandazioni ai cittadini: evitare spostamenti non necessari

L’Amministrazione comunale invita la popolazione alla massima prudenza e richiama le indicazioni diffuse dalla Protezione Civile per ridurre i rischi durante le fasi più intense del maltempo.

In particolare, si raccomanda di:

Non mettersi in viaggio, se non strettamente necessario.

Evitare i sottopassi, soprattutto in presenza di forti precipitazioni.

Abbandonare i piani seminterrati o interrati se situati in zone depresse o vicine a fiumi e torrenti tombati oppure con alvei ristretti.

Raggiungere i piani superiori degli edifici nelle aree considerate a rischio.

Non sostare nei pressi di versanti ripidi, dove potrebbero verificarsi colate rapide di fango o cadute di blocchi rocciosi.

Si tratta di precauzioni particolarmente importanti in presenza di fenomeni temporaleschi intensi, che possono determinare allagamenti improvvisi e rendere pericolosa la circolazione.

Emergenza maltempo: i numeri da contattare

Per segnalazioni e necessità legate all’emergenza, il Comune ricorda che restano operativi 24 ore su 24 i seguenti recapiti:

112 – Numero unico per le emergenze.

0965 53004 – Sala operativa della Polizia locale di Reggio Calabria.

L’invito rivolto ai cittadini è quello di seguire gli aggiornamenti diffusi attraverso i canali istituzionali e di rispettare le indicazioni delle autorità.

Ulteriori informazioni sulle misure di autoprotezione sono disponibili sul sito ufficiale della Protezione Civile.

La situazione resterà sotto osservazione nelle prossime ore, in vista della giornata di sabato, quando è attesa la fase più delicata del peggioramento meteorologico.