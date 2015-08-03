Mercoledì 5 agosto al Lido Francesco di Scilla parte SeaTouring
Dal 5 al 13 agosto incontri, musica e riflessioni tra Marina Grande di Scilla e Cannitello con musicisti, magistrati, imprenditori e amministratori
03 Agosto 2015 - 14:34 | di Redazione
Mercoledì 5 agosto al Lido Francesco di Scilla parte SeaTouring con Fabio Macagnino e i QuartAumentata. Il cantautore Fabio Macagnino e il gruppo dei Quartaumentata apriranno la rassegna culturale SeaTouring #CalabriaOLTREScillaeCariddi, mercoledì 5 agosto alle ore 21 e 30 al Lido Francesco di Marina Grande di Scilla, sotto la rocca illuminata del castello. Fabio Macagnino, “musicista, sognatore e teatrante per passione”, Paolo Sofia con i QuartAumentata, gruppo impegnato a rivitalizzare le tradizioni calabresi, rielaborandole e contaminandole con atmosfere e ritmi della World Music, si racconteranno ai microfoni di Paola Bottero e Alessandro Russo in una serata in cui parole e musica daranno ritmo e corpo al tema dell’incontro: “Dentro la musica, cercando le radici e guardando al futuro”. In una location magica, sulla spiaggia, il primo appuntamento della rassegna offrirà un modo diverso di stare insieme per il gusto di condividere. Condividere storie, condividere pensieri, condividere note. La rassegna proseguirà in altre location mozzafiato, tra il cielo e il mare, sempre con inizio alle 21 e 30: il 6 e il 7 agosto a Piazza San Rocco a Scilla, il 10, 11, 12 e 13 agosto a Piazza Chiesa di Cannitello, sul lungomare affacciato nel punto più suggestivo dello Stretto. Giornalisti, musicisti, magistrati, intellettuali, imprenditori, manager pubblici, amministratori regionali, provinciali e comunali, uomini e donne che rappresentano le eccellenze della Calabria si confronteranno a viso aperto nei luoghi dov’è nato il mito e che profumano della nostra storia. SeaTouring è un evento che nasce per iniziativa del network Touring (Video Touring canale 655 dgtv – Radio Touring 104) e della casa editrice sabbiarossa ED, mettendo in rete amministrazioni pubbliche, associazioni e eccellenze imprenditoriali. Ecco il programma completo: IN SCILLA mercoledì 5 agosto 2015 Scilla | Marina grande, Lido Francesco | ore 21.30 Dentro la Musica, cercando le radici e guardando al futuro Fabio Macagnino (cantautore) Paolo Sofia (cantautore) e il gruppo dei QuartAumentata giovedì 6 agosto 2015 Scilla | piazza San Rocco | ore 21.30 Oltre le Sirene: dal mito nasce il nuovo lavoro Federica Roccisano (assessore Lavoro e Welfare della Regione Calabria) Patrizia Nardi (assessore Cultura del Comune di Reggio Calabria) Daniele Castrizio (docente Università di Messina, scrittore) Anna Barbaro (campionessa italiana di nuoto paralimpico) Pasquale Ciccone (sindaco di Scilla) Maria Gattuso (assessore Cultura del Comune di Scilla) venerdì 7 agosto 2015 Scilla | piazza San Rocco | ore 21.30 La forza della Giustizia Giuseppe Creazzo (Procuratore Capo di Firenze) Antonio De Bernardo (magistrato Dda Reggio Calabria) Stefano Musolino (magistrato Dda Reggio Calabria) IN CANNITELLO di Villa San Giovanni lunedì 10 agosto 2015 Cannitello | piazza Chiesa | ore 21.30 Calabria: exit o restart? Le ragioni per rialzare la testa Antonio Viscomi (vicepresidente, ass. Bilancio Regione Calabria) Francesca Moraci (docente universitaria, componente CdA Anas) Giuseppe Raffa (presidente della Provincia di Reggio Calabria) Giuseppe Falcomatà (sindaco di Reggio Calabria) Antonio Messina (sindaco di Villa San Giovanni) Nico D’Ascola (senatore, docente universitario, giurista) martedì 11 agosto 2015 Cannitello | piazza Chiesa | ore 21.30 Sapori di mare e tesori enogastronomici: la sfida del mercato Pippo Callipo (imprenditore – Callipo group) Mariaconcetta Tripodi (imprenditrice – H&AD) Carmelo Basile (imprendore – Fattoria della Piana) Roy Biasi (assessore Attività Produttive della Provincia di Reggio Calabria) Giuseppe Bombino (presidente Ente nazionale Parco d’Aspromonte) Francesco Cannizzaro (delegato Eventi e Turismo Provincia Rc, cons. reg.) Pino Toscano (giornalista) Giovanni Siclari (vicesindaco di Villa San Giovanni) saluti di Antonino Bellantone (vicepresidente associazione Luce sullo Stretto) incursioni di Benvenuto Marra e Giorgio Casella (vi tengo d’occhio, videoTouring655) mercoledì 12 agosto 2015 Cannitello | piazza Chiesa | ore 21.30 Turismo incatenato: la Calabria tra falle e pregiudizi Antonella Rizzo (assessore Ambiente della Regione Calabria) Wanda Ferro (politico, già Presidente della Provincia di Catanzaro) Vittorio Caminiti (presidente Federalberghi Calabria) Eduardo Lamberti Castronuovo (ass. Cultura e Legalità Provincia Rc) Pasquale Anastasi (direttore generale Turismo e Cultura Regione Calabria) Francesco Morabito (consigliere della Provincia di Reggio Calabria) giovedì 13 agosto 2015 Cannitello | piazza Chiesa | ore 21.30 Oltre l’oro bianco Nicola Gratteri (Procuratore aggiunto Dda Reggio Calabria)
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