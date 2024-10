Cosmos 2020, consegna virtuale del premio a Russo e Baggott

Cerimonia in videoconferenza per il Premio Cosmos, il riconoscimento attribuito al miglior testo scientifico pubblicato in Italia nel 2020.

Giovedì 21 maggio, alle 16, il Presidente del Premio, il fisico reggino, Gianfranco Bertone, docente di Fisica Teorica presso l’Università di Amsterdam, conferirà il riconoscimento a Jim Baggott per il libro “Massa”, un affascinante viaggio alla scoperta della natura fondamentale della materia, edito da Adelphi.

Il comitato scientifico, presieduto da Bertone, e composto da scienziati divulgatori di fama internazionale del calibro di Amedeo Balbi, Maria Luisa Chiofalo, Andrea Ferrara, Piergiorgio Odifreddi, Carlo Rovelli, Sandra Savaglio, Ginevra Trinchieri, Pierluigi Veltri, Lucia Votano, Paolo Zellini, quest’anno ha scelto Baggott su una rosa di finalisti tra cui Numeri Intelligenti” di Nick Polson e James Scott, “L’era sintetica” di Christopher Preston “Archimede” di Lucio Russo, e “Genesi” di Guido Tonelli.

Ma il premio, nato nel 2019, ha anche una sezione junior nella quale, invece, sono gli studenti delle scuole superiori a votare e scegliere il miglior libro scientifico e a produrre una recensione sul volume prescelto.

Quest’anno la scelta degli oltre cento studenti che hanno partecipato nonostante le difficoltà legate all’emergenza sanitaria da Covid- 19, è caduta sul volume di Lucio Russo “Archimede. Un grande scienziato antico”, edito da Carocci.

Nella diretta di giovedì, con il coordinamento di Carmelo Evoli, dell’Istituto Gran Sasso dell’Aquila e presidente della Giuria giovani del premio, i giovani italiani conferiranno il premio a Russo e avranno l’occasione straordinaria di interagire con le migliori menti scientifiche note a livello internazionale.

Sempre in videoconferenza si conosceranno i nomi degli allievi autori della migliore recensione che sarà pubblicata su Repubblica.it.

Interverranno alla cerimonia il Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà e il delegato alla cultura Filippo Quartuccio, il Vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria Nicola Irto, l’assessore all’Istruzione, Università e Ricerca della Regione Calabria, Sandra Savaglio, Roberto Buonanno, presidente SAiT, Nicolò D’Amico, presidente Inaf e Giorgio Parisi, presidente dell’Accademia Nazionale dei Lincei.

Previsti anche gli interventi degli esponenti del mondo della scuola calabrese.

Il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, inoltre, interverrà con un messaggio di saluto.

Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina facebook @premiocosmos oppure sul canale YouTube Bertone al link https://youtu.be/HFqS4bgG4l0.